Se armó un gran grupo que vale más que todos los triunfos

El Programa Único de Atletismo (PUA) lleva ya varias temporadas cosechando triunfos gracias a un largo trabajo que se ha realizado desde la estructura del Centro de Educación Física 18 en sus comienzos y luego tras el apoyo municipal-distrital.

No es casualidad que durante el 2019 los atletas, conformando un gran equipo, ganaran la Copa Nacional U18, tras haber sido subcampeones dos temporadas seguidas, dejando bien en alto al atletismo local por sobre instituciones privadas. Tampoco es casualidad el alto nivel que demuestran en Juegos Bonaerenses y Juegos Nacionales Evita, y mucho menos es casualidad la convocatoria de Santiago Madroñal y Alexis Sosa a una fecha de Grand Prix Sudamericano.

Las casualidades quedan a un lado con este grupo. “Han logrado una gran unión con chicos que ya tienen unos cinco años juntos, como Alexis y Santiago, pero además a cada nuevo integrante se lo suma con mucha alegría y se lo integra. Eso es algo que muchos no entienden, porque ellos no dejan de ser adolescentes y en época de vacaciones siguen juntos, entrenan y cuando les damos una semana de descanso igual se juntan en el Poli a tomar unos mates. Se necesitan y las cosas que han logrado la realizaron gracias a esta unión”, fueron las palabras del profesor Sandro Otero, uno de los principales impulsores del grupo, quien además agregó: “Son un orgullo para la ciudad. Si uno habla con los choferes de los micros o en los hoteles, todos quieren llevar a estos chicos porque saben cómo se portan. Los chicos saben a qué van a cada competencia, con sus objetivos, además de disfrutar de ese memento tan lindo que es viajar con amigos”.

n Formación y competencia

Para este 2020 el PUA comenzó con cambios importantes. Desde el CEF los profesores, entre ellos Leticia Llaneza, otra de las impulsoras, se harán cargo de los jóvenes que inician en el atletismo, en tanto desde el Municipio, con Sandro Otero y Germán Lauro, tendrán en su poder a los jóvenes más experimentados que ya están compitiendo. Además la creación de la Federación PUA abre el juego a los atletas que no están dentro de este grupo y que pueden ahora competir anotados en dicha Federación.

Otero contó cómo se había preparado este 2020. “Veníamos trabajando muy bien, casi no tuvimos vacaciones, pero esto fue muy inesperado. Teníamos una planificación anual para llegar de la mejor manera a los Torneos y ahora hay que centrarse en otras cosas”, dijo.

En cuarentena los atletas siguen trabajando. “Ahora tenemos que estar más atentos en el tema de la alimentación y lo psicológico del encierro en sí. Son chicos que entrenaban cinco días a la semana y ahora tienen que estar encerrados en sus casas. Es por eso que les armamos algunos trabajos para que puedan seguir haciendo”, contó el profesor.

n Buen arranque

El 2020 comenzó con muy buenas noticias para el atletismo local. La invitación a Madroñal y Sosa a un Grand Prix Sudamericano dejó en claro el nivel de los jóvenes para quienes “se planificó un gran 2020 y llegaron las buenas noticias, primero de Santiago y luego de Alexis”. Sobre estos dos atletas el entrevistado detalló que “Madroñal ya está compitiendo con los mayores. En el Prix se medirá con el mejor atleta argentino, que en salto tiene 7mts55 y Santiago, con 17 años, está con 7mts15. Es un fuera de serie con una proyección muy grande entre los mejores 5 a nivel nacional. Tiene tantas condiciones que es él quien elige en qué modalidad competir porque ya ha sido Campeón Nacional en salto largo, alto y triple. El año pasado compitió en decatlón en San Andrés de Giles y fue Campeón Nacional, con varias modalidades que él estaba haciendo a modo recreativo, como salto con garrocha, lanzamiento de disco y jabalina, o los 400 y 1.500 metros”.

n Bala

Por su parte, el “Pequeño Gran Gigante”, Alexis Sosa, quien lleva ya unos cinco años dominando la prueba de lanzamiento de bala, participó a inicios de marzo en Azul del campus de entrenamiento de lanzadores deonimado “German Lauro” donde también hubo competencias y Sosa se destacó. “Fue una de las pocas actividades de atletisimo que se hicieron a nivel nacional. Participan jóvenes de todo el país y están presentes los entrenadores de todos los niveles, se hace un seguimiento de los atletas y termina con un torneo donde las marcas valen para el ranking. Allí Alexis metió casi 16 metros con una bala de 6 kilos, él venía tirando el año pasado, donde fue Campeón Nacional U18, con bala de 5 kilos, y ahora siendo U20 con bala de 6. Alexis está entre los 4 primeros a nivel nacional U20”, señaló Otero. Y así se espera que cuando Sosa pase a mayores deberá lanzar con la bala definitiva de 7,2 kilos.