Se analizarán los números de algunas facturas de luz

Dirigentes de Cambiemos, entre los que estuvieron el intendente Miguel Fernández y el diputado nacional Sergio Buil, realizaron el sábado un timbreo en la calle Farrington de Trenque Lauquen y entre distintas inquietudes encontraron tres casos de facturación del servicio de energía eléctrica que se van a analizar detalladamente por los números que presentan.

El referente del PRO a nivel local Carlos Bilbao contó que hubo de parte de los vecinos “buena onda general, quejas por el costo de los servicios, sobre todo la luz, pero con esperanza que todo mejore pronto. Además de algún reclamo al PAMI por cobro de remedios y se explicó por qué algunas personas no pueden acceder a la tarifa social”.

En contacto con La Opinión, Bilbao marcó que “el planteo de la mayoría fue por las tarifas”, y que “inclusive Buil se llevó fotos de facturas para analizar porque si bien había gente que estaba pagando boletas normales, de 800 a 2 mil pesos, había también vecinos que tenían, uno por ejemplo una factura de $7.500 y que manifestaba vivir con su mujer y un chico, con un aire frío-calor y una una heladera, no habiendo explicación lógica para que se pague eso en esas circunstancias, así como se vio el caso de otro vecino que debe pagar 5 mil pesos de luz por un negocio chico con una heladera y un freezer, algo que puede tener su explicación por tratarse de un usuario comercial, encontrándose en ese sector de la ciudad tres casos de facturas que sonaban raro”.

Hipótesis

En este marco, Bilbao señaló que “en general hay preocupación por el tema de la facturación de la luz, ya que hay casas chiquitas con facturas de 7 mil pesos”. “Los ingresos no siguen el aumento de las tarifas. Los ingresos crecieron al ritmo de la inflación pero las tarifas lo hicieron más. Las tarifas no habían aumentado hace años, pero a la gente se le complica”, señaló.

Por otro lado, el dirigente marcó haber hablado del tema con representantes de la Cooperativa de Electricidad local, desde donde se apuntó que hay casos que pueden tratarse de ajustes por consumos de otros meses, ya que hay domicilios en los que a veces no se pueden tomar las medidas de consumo por cuestiones de acceso o presencia de perros peligrosos, por ejemplo, y eso hace que algunos consumos pasen de una facturación a otra.

También Bilbao hizo una reflexión general y habló de la necesidad de crear una conciencia colectiva de ahorro energético en la sociedad argentina.

Por último, el referente del PRO dijo que por cuestiones locales no hubo muchos reclamos, más allá de algún pedido de mejor iluminación en la zona.