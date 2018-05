Se alzan las voces para que la Ley de Equinoterapia sea una realidad en la Provincia

En los últimos días las redes sociales se han visto plagadas de imágenes impulsando la Ley de Equinoterapia, proyecto que ya está en comisión gracias al trabajo realizado por la Diputada Alejandra Leordén. En Trenque Lauquen la equinoterapia es una disciplina que busca seguir creciendo ante la constante demanda. Agustina Logotetti es la profesional a cargo del centro que miércoles y viernes tiene a unos 16 jinetes-pacientes en el campo de la Sociedad Rural. La Opinión dialogó con Logotetti quien explicó cómo se ha llevado adelante esta campaña publicitaria, impulsada desde la ciudad y el trabajo que se viene realizando con los distintos centros de equinoterapia de la provincia. Asimismo habló de los beneficios que proporcionaría la regulación que propone la ley, las diferencias entre equinoterapia, que es un método terapéutico y “actividad asistida con caballos”, además de anunciar que se presentará una ordenanza municipal en el Concejo Deliberante para que sea el propio municipio el que regule la actividad a nivel local y distrital.

El trabajo para conseguir la Ley a nivel provincial comenzó hace tiempo entre los 70 centros de equinoterapia que tiene la provincia. “Hace unos 20 días la diputada Alejandra Leordén presentó el proyecto de Ley marco que regule la actividad. Nos hemos juntados muchas veces con los distintos centros de la Provincia de Buenos Aires con la idea de unirnos con el fin de tirar todos para el mismo lado”, contó Logotetti quien además explicó el objetivo de la regulación. “Con la regulación que buscamos sabemos que va a haber algunos cambios, pero la idea es que ninguno tenga que cerrar y ayudarnos entre todos. “El proyecto ya tiene las comisiones asignadas, así que hay que hacer más ruido, porque la idea es llegar a las personas encargadas de cada comisión. A este proyecto marco lo van a tratar las distintas comisiones y después va a llegar un momento en que todos los centros nos juntemos en Buenos Aires, con algún delegado que tome la palabra y llegará luego la parte de juntar firmas”, detalló.

n Más regulación

“Este proyecto es muy necesario ya que la regulación de la actividad va a permitir que un montón de personas que ahora no lo pueden hacer tengan acceso a la disciplina. Está pasando que al ser una disciplina tan amplia, sin límite de edad, con un montón de patologías para trabajar, la demanda es cada vez mayor y esto está llevando a que algunas obras sociales, que antes lo cubrían, lo están dejando de hacer. Jinetes-paciente que venían desde hace 2 años haciendo equinoterapia, siguiendo un tratamiento que daba resultados positivos, de golpe se quedan sin nada” advirtió.

Además la regulación llevaría a que todos los centros trabajen bajo mismas normas “saber qué caballos son los aptos, en qué condiciones tienen que estar las pistas, las instalaciones, la seguridad, la sanidad y el equipo interdisciplinario”. Sobre este punto hizo una diferencia “hay actividades asistidas con caballos y equinoterapia, que es un método terapéutico. Hoy en día todos somos “equinoterapia”. La actividad asistida con caballos está buenísima, tiene un montón de logros, pero quizás no tiene un profesional preparado para trabajar con distintas patologías. No buscamos que se deje se hacer la asistida con caballos pero sí que esté todo regulado y que se sepa bien qué es cada cual y bajo qué reglamentación deber estar”.

n Ordenanza municipal

Otras provincias, como Salta, ya han logrado conseguir la Ley y con ella los beneficios. También se trabaja para una Ley Nacional y a nivel local, se está por presentar una ordenanza municipal al Concejo Deliberante “para que poder regular los centros a nivel municipal y distrital. La idea es que se trabaje de una manera consciente, presentar este proyecto de ordenanza que ya está aprobado en La Plata, que es para regular, tener instalaciones mínimas. La idea es crecer porque hay un montón de demanda. A los que somos los responsables nos ayuda porque así no estamos solos, tenemos en qué apoyarnos y ante tal situación podemos responder porque tenemos algo que nos respalde, en cambio ahora es como bastante librado al azar de cada uno” dijo Logotetti.

n Equinoterapia

En Trenque Lauquen el centro de equinoterapia funciona en el campo de la Sociedad Rural gracias a la gentileza de esta institución. Con 16 jinetes-pacientes, una demanda mayor y unos 30 jóvenes voluntarios, el centro busca crecer. “tenemos jinetes-pacientes de todas las edades, desde los 2 años a adultos mayores. Estamos teniendo consultas de estimulación temprana, pero vamos de a poco, nos estamos preparando para poder recibir niños más chiquitos. Si conseguimos una regulación podemos trabajar de otra manera. Nos faltan las leyes que son importantes porque no nos podemos olvidar que trabajamos con personas y nuestro lema es mejorar la calidad de vida, tenemos que tener cuidado de cómo nos manejamos”. Sobre equinoterapia, explicó “la equinoterapia es un método terapéutico, con profesionales del área de la salud, con caballos preparados. Muchas veces se piensa que para equinoterapia alcanza con un caballo manso y viejo, pero no es así. El caballo tiene toda una preparación, los impulsos rítmicos que transmite el caballos es el que nosotros usamos como estímulo en el cinturón pélvico del jinete-paciente”.

Distintas áreas tienen este método terapéutico, unas de ellas es la Hipoterapia activa y pasiva. “La pasiva se hace con monta doble, asistida siempre por auxiliares pie a tierra. La actividad es cuando el jinete-paciente monta solo y hay más control de tronco y al caballo se lo lleva de tiro con auxiliares pie a tierra. Además está la monta terapéutica y equitación adaptada. Nosotros tenemos la posibilidad de que hasta monta terapéutica lo hacemos en la Rural y equitación adaptada en Barrio Alegre. La equitación adaptada es cuando el jinete-paciente puede ir un poco más lejos, se suma a los grupos y son uno más. Ya han tenido las primeras experiencias en concurso, se los integra a hacer un deporte y se sienten uno más dentro de la pista. Los padres los pueden ver haciendo un deporte y es una gran experiencia para ellos” sostuvo.