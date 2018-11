¿Se aleja la posibilidad de la vuelta del tren a Trenque Lauquen?

La decisión de la firma Ferrobaires que días atrás comunicó a los empleados que tiene en La Pampa que dejarán de pertenecer a la empresa cortó de raíz las esperanzas de la vuelta del tren de pasajeros que unía Buenos Aires con Gral. Pico, Santa Rosa y Toay y que en su trazado también favoreció a localidades bonaerenses como Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen.

Por tal motivo el temor a que la decisión de Ferrobaires también afecte un potencial regreso del servicio a nuestra ciudad no se hizo esperar aunque a nivel local aún no hay novedades con respecto al tema

Así lo indicó el concejal por Cambiemos, Francisco Recoulat quien encabeza una serie de gestiones dentro y fuera del HCD para intentar que el tren vuelva a Trenque Lauquen.

n Gestiones

Al respecto Recoulat recordó que “hicimos algunas gestiones por la vía formal con un pedido de comunicación y una resolución presentada en el HCD que tuvieron acompañamiento de todos los bloques porque consideramos que se trata de un servicio muy importante para todo el distrito”.

Y agregó que “también se están realizando gestiones por parte del intendente Miguel Fernández y lo mismo sucede en Pehuajó y otras localidades bonaerenses que están en la misma situación”

Sin embargo el edil aseguró que “en concreto no hay novedades de ningún tipo. A nivel local la estación está en funcionamiento y tiene una encargada que es Silvia Reyes”.

Sin embargo Recoulat aseguró que “la decisión y vocación nuestra es la de hacer todo lo posible para lograr el regreso del servicio a nuestra ciudad. Siempre fuimos realistas y sabemos que es un tema difícil, pero aunque así lo vamos a seguir intentando.” Y agregó que “el tren de cargas por Trenque Lauquen sigue pasando por lo cual las vías están en condiciones. Sabemos que en Pehuajó el trazado está un poco más deteriorado pero no impide el paso de las formaciones. Y los puentes que estaban deteriorados ya fueron reparados como es el caso del puente de La Mechita así que problemas en el tendido no habría”.

Por último el edil reiteró que “más allá de la noticia de Ferrobaires, a nivel local no tenemos novedades”.

n Trabajadores

A partir del 1 de diciembre los 21 trabajadores de Ferrobaires dejarán de pertenecer a la empresa que regenteó el servicio ferroviario entre Buenos Aires y la capital de la provincia de La Pampa, Santa Rosa.

Así se informó el diario La Arena de Santa Rosa donde se destaca que la mayoría se desempeñaba desde 1994, y aunque quedaban muy pocos -17 en General Pico, 3 en Santa Rosa y 1 en Toay-, eran los que realizaban mínimas tareas en las estaciones.

De esta manera se estaría dando por descartada en forma definitiva la vuelta del tren en el tramo apuntado en el primer párrafo y que también benefició a ciudades como Chivilcoy, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, Uriburu, Anguil y la capital pampeana, entre otras.