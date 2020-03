Se acordaron medidas de prevención con los supermercados locales

Del encuentro virtual se definió que:

– Habrá horarios para grupo de riesgo (Ya lo defininieron en La Anónima, de 7 a 8 horas, y en Cooperativa Obrera, de 8 a 9 horas)

– Utilizarán sanitizantes de manera permanente en picaportes, manillares de carros y canastos.

– Limpiarán en forma contínua las cintas de caja y zona de salida.

– Limitarán el acceso de personas al local según las superficies disponibles

– Marcarán espacios en las colas de espera.

Fabris explicó que “algunos establecimientos tomaron acciones adicionales como proteger con barbijos y guantes a sus empleados, aunque no es hasta el momento una medida indicada como necesaria. En algunos casos y ante la no conciencia ciudadana, se están restringiendo las cantidades de compra de algunos productos”.

Asimismo, informó que “ya hay supermercados que toman pedidos por whats app y hacen envíos y otros que están evaluando la posibilidad de tomar pre pedidos y que luego la gente solo pase a buscar y paguen”.

La funcionaria destacó que los supermercados están todos articulados para trabajar de la mejor forma posible, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio y el Municipio.

“Todos acordamos en la importancia de que cada cliente entienda que es necesario respetar y respetarse y en relación a esto avanzamos en algunas normas de convivencia”, indicó Fabris. Las normas para los vecinos son:

* Planificar previamente las compras como para que tu estadía en el súper sea lo más breve posible

* Evitar comprar en familia o con niños.

* Llevar sólo lo necesario para algunos días.

* No hacer acopio de comida

* Intentar utilizar tarjeta y no dinero en efectivo

* Respetar las reglas de convivencia que indique el establecimiento.

* Respetar los espacios y da prioridad de personas mayores o de grupo de riesgo.

* Cuidarse y ser solidario con los demás.