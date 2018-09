Se acerca el calor y desde la Comuna se trabaja para que “el agua no falte”

El tiempo cálido ya ha comenzado a sentirse en Trenque Lauquen, gradualmente, las altas temperaturas empezarán a hacerse notar cada vez más. Y es sabido que cuando esto ocurra, el consumo de agua se acrecentará trayendo consigo algunos problemas. Por esta razón, La Opinión decidió consultar al Municipio cuál es el panorama hoy respecto de este tema y cómo se prevé que será el verano en este sentido.

En este marco, el subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Adhemar Enrietti, explicó los diferentes trabajos realizados por la Comuna para garantizar el servicio en lo meses de más calor y las distintas alternativas que se estudian para que, en un futuro, el suministro ya no sea proporcionado por una copa del agua, casi obsoleta y en avanzado estado de deterioro, sino por otros sistemas más efectivos. “Son varias cuestiones a tener en cuenta. Primero una cuestión de infraestructura, que es uno de los primeros dolores de cabeza que tenemos en cuanto al estado de algunas instalaciones particularmente en la copa del agua. Hoy tanto el caño de subida a la cisterna como de bajada está con ciertos problemas de corrosión. Cabe recordar que hace un tiempo tuvimos dos o tres días sin agua por estos inconvenientes. Y hoy el caño está con estos problemas pero, más allá de esto, en el último tiempo no ha presentado un mayor deterioro”, explicó el funcionario.

Nueva tecnología

Por otro lado, Enrietti comentó que “la tecnología ha ido variando, y la primera apuesta a futuro es que no es más necesario tener esa copa, que también ha presentado filtraciones en el hormigón y repararla representa mucha inversión. Por esa razón se están analizando distintos sistemas alternativos de bombeo, para controlar la presión de la red con bombas impulsoras de agua que tienen una potencia variable que cede a la presión de la red, ante más presión impulsa más agua y de esta manera puede utilizarse la cantidad de agua que realmente se necesita y ya no se estaría necesitando tremenda copa de agua”.

En este punto el entrevistado agregó que hace unos dos meses, el intendente junto a algunos funcionarios visitaron la sucursal en Buenos Aires de la empresa danesa Grundfos, que se dedica a la fabricación de bombas para conocer estas nuevas alternativas. “Se está trabajando en el tema para que no falte agua. Hoy tenemos la suerte de que gente perteneciente a esta empresa nos está asesorando y estamos realizando pasos para implementar a corto, mediano y largo plazo”, sostuvo.

Respecto de la falta de agua en época de verano, el funcionario comentó que “esto por un largo tiempo va a seguir pasando, pero hay que ir trabajando estas distintas alternativas y generar conciencia en la gente para que haga un uso responsable del recurso”.

Mayor consumo

Enrietti también hizo referencia a los trabajos realizados por el Municipio en este último tiempo y cómo se prevé la situación en el futuro del distrito. “En el corto plazo han comenzado a solucionarse temas de infraestructura y, a largo plazo, las cuentas que se sacan de acuerdo al consumo indican que el agua no estaría alcanzando para todos en caso de que la sigamos usando de mala manera. También hay que tener en cuenta que en muchos de los domicilios hay un sólo circuito de agua, lo que hace que la persona se bañe con agua potable y tire la cadena del inodoro también con agua potable. Trenque Lauquen tiene un promedio de consumo de 250 litros de agua por día por habitante. En algún momento hay que empezar a repensar como sociedad qué uso le damos al agua”, afirmó.

Consultado sobre cuál es el aumento año a año en el consumo, Enrietti explicó que “hoy todavía no podemos hacer un cálculo de ese tipo”. “Cada persona que se instala en la ciudad son 250 litros más que se consumen por día. El recurso no es infinito, entonces estamos cerca del punto de quiebre porque el acueducto mucho más agua de la que trae no va a poder traer, entonces hay que utilizar bien el recurso”, afirmó.

Por último, adelantó que va a ser un “verano complejo”. “Si el verano ofrece mucho calor y días de lluvia no vamos a tener problemas. Pero si el verano es muy seco y la gente usa el agua potable para regar va a haber problemas. No es una crítica pero tenemos que tener en claro que es la misma agua que usamos para tomar”, cerró.