Se abre la tercera fecha del Apertura

La tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol de primera división comenzará esta tarde con el encuentro adelantado entre Monumental y Ferro Carril Oeste.

Después de varias idas y vueltas con respecto al horario y día de este partido, se determinó, de común acuerdo entre ambos clubes, que el encuentro se jugará hoy en cancha de Monumental, y no en Pellegrini en horario nocturno como se había estipulado inicialmente.

Quizás esa determinación se basó en la decisión de Fernando Olivares en presentar dos planteles totalmente diferentes en los dos torneos que está afrontando Monumental. Cabe recordar que Olivares ya hizo esto la semana pasada, cuando ante Argentino, por la Liga local, paró un equipo con jugadores que no participan del Federal C. En esta ocasión se repetirá la metodología. Recordemos que Monumental también deberá jugar mañana a las 15 en General Pico ante Costa Brava por la ida de las semifinales del ascenso interprovincial de la Región Pampeana Sur.

En consecuencia, y aunque no se repitan los mismo jugadores, el club Monumental estará jugando dos partidos en menos de 24 horas, un hecho que no tiene muchos antecedentes en el fútbol local.

Ante Ferro

Monumental y el “Verde” se enfrentarán en el Barrio de los Jardines, desde las 16 en primera división, con el arbitraje de Claudio Maldonado, acompañado por Hernán Losada y Juan Carlos Viera. Mientras que el preliminar de tercera comenzará a las 14 y será dirigido por Marcos Lucero, en tanto que los jueces de línea también será Losada y Viera.

Así llegan

Ferro es uno de los punteros que tiene el torneo, junto con Huracán y Argentino, por lo que su objetivo es sumar de a tres unidades para mantener esa posición y quedar, al menos por unas horas como único puntero. Sabe que ganando hoy, le traslada toda la presión al “Decano” y al “Globo” que jugarán mañana. Hasta aquí, el conjunto de Carnez ha cosechado dos triunfos y hoy va por el tercero que le asegure el primer puesto por una fecha más.

En tanto que Monumental, con la cabeza en el Federal C, postergó la primera fecha y cayó ante Argentino en la segunda, con un equipo alternativo, ya que Olivares prioriza el Federal C. Sin embargo, esta situación no le quita las ganas de sumar los primeros puntos en el Apertura.

Recordemos que en la temporada 2016, Ferro y Monumental fueron los mejores y no sólo definieron la final del Clausura donde ganó Ferro, sino que también jugaron dos partidos correspondientes a la final del año. En ambas, el vencedor fue el “Canario”.

Hoy los protagonistas serán otros pero el objetivo será el mismo: ganar.