Sayago Box recibió una donación de camisetas de entrenamiento

La escuela de boxeo competitivo y recreativo Sayago Box que funciona en el Club Sarmiento recibió una importante donación de remeras de entrenamiento facilitadas por el empresario gastronómico, Pedro Carnincich, quien destacó que se trata de un pequeño incentivo al esfuerzo, dedicación y empeño con el que día a día encaran el trabajo cotidiano tanto alumnos como profesores de la disciplina.

Se trata de más de 30 camisetas que fueron recibidas con alegría por los integrantes de la escuela.

Al respecto, Carnincich explicó que “la iniciativa surgió porque soy un convencido de que al deporte hay que apoyarlo. Siempre fui igual, es mi forma de pensar y por eso estuve tantos años involucrado con el Club Monumental. Y, en este caso, en particular yo vivo frente a Sarmiento donde los chicos de Sayago Box dan las clases. Y todos los días veo tantos jóvenes que vienen a entrenar, que salen a hacer el trotecito, con sus vendas y la verdad el trabajo que hacen es muy valioso”.

Un obsequio

Y añadió que “las remeras me quedaron del maratón que organicé. Entonces, el otro día le pregunté a Diego Sayago, el profesor de la escuela, si podía facilitarles un par de remeras a los chicos porque me gusta verlos ahí. Es mejor dárselas a los chicos que están haciendo deportes y lo van a tomar como un lindo obsequio y las van a usar todos los días. Es una pequeña ayuda y un pequeño premio a los chicos que vienen a entrenar y le ponen la mejor voluntad. Y porque estoy convencido de que es mejor que estén en un gimnasio y no en cualquier lado haciendo cualquier cosa”.

Por su parte desde Sayago Box agradecieron el obsequio y destacaron que “las usaremos dejando todo. Como siempre”.