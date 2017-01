Santino Drughieri lleva 18 días en terapia intensiva luego de un accidente

El vecino Santino Drughieri, de 75 años, continúa internado en Bahía Blanca en estado delicado. Después de 18 días de ocurrido el accidente de tránsito por el cual fue derivado a la mencionada localidad, permanece en el área de terapia intensiva del Hospital Español.

Si bien presenta signos de mejoría en el aspecto neurológico después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, se le habría complicado lo relacionado con su problema pulmonar, según comentó Mónica, hija de Santino.

En cuanto a su evolución, dijo que su padre todavía no se despertó aunque “la operación la superó y ahora le tienen que hacer una traqueotomía, porque hace mucho tiempo que tiene el respirador”.

Asimismo señaló que “el problema pulmonar que él ya tenía se ha agravado y por eso también lo están atendiendo”.

Sobre las dificultades que tuvieron que atravesar, Mónica recordó que cuando llegaron al hospital de Bahía Blanca les pidieron 25.000 pesos para operar a su padre. “Eso lo cubría PAMI pero nos dijeron que si no lo pagábamos no lo operaban, así que se pagó”, comentó.

Se trataría del arancel del neurocirujano, pero desde PAMI les informaron que al tener convenio con el Hospital Español la intervención quirúrgica debería haber estado a cargo de un médico que estuviera bajo convenio.

Cabe recordar que Santino fue derivado a Bahía Blanca porque el neurocirujano del Hospital Orellana, Matías Díaz, no se encontraba en Trenque Lauquen y el vecino necesitaba ser intervenido con urgencia.

n Apoyo

Mónica dijo también que desde un principio cuentan con el apoyo de la familia del joven que manejaba el vehículo involucrado en el accidente y que en la actualidad los ayudan a afrontar los gastos del traslado a Bahía Blanca, donde está su hermano, quien acompaña a Santino en estos momentos. Él se encuentra en una pensión que tiene un costo de 500 pesos por día, ya que el alojamiento que tiene PAMI en dicha localidad estaba completo cuando llegaron ese 31 de diciembre.

También cuentan con el apoyo de familiares, pero aquellos vecinos que puedan colaborar pueden comunicarse con Mónica, al teléfono: 15546465.