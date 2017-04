SanCor en Charlone, a la espera de un salvataje

Esto permite aliviar las finanzas de la empresa. Los 5 o 6 trabajadores que siguen activos (realizan tareas de mantenimiento) cobrarán un 15% de sus honorarios en diferido, durante 6 meses. Luego ese monto se devolverá a partir de los 12 meses, con sueldos actualizados.

Con la enorme masa de agua que amenaza con superar las defensas de General Villegas y avanzar sobre el casco urbano, pareciera que algunos temas pasaron a ocupar un segundo plano. El cierre de la planta de SanCor en Charlone es uno de ellos. Sin embargo, ésta no es (en absoluto) una problemática menor, ya que la localidad de Charlone gira alrededor de dicha planta. Con el cierre de SanCor no sólo se verán perjudicadas las familias de los empleados que allí trabajan, sino que también lo hará la comunidad entera.

Jorge Morales, delegado de ATILRA en SanCor Charlone, explicó que los trabajadores afectados llegaron a un acuerdo con la empresa para descomprimir un poco la crítica situación que ésta atraviesa, aceptando un régimen de jornada libre. Esto significa que durante dos o tres meses los empleados cobrarán solamente un 75% del salario bruto y no se presentarán a trabajar.

Este régimen afecta a la mayoría de los trabajadores de Charlone.

Por otro lado, hace algunos días atrás se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en Sunchales, con delegados congresales de ATILRA. Allí se aprobó el diferendo del pago del 15% del sueldo por el término de 6 meses. Ese monto se devolverá a partir de los 12 meses, con sueldos actualizados.

Esto se aplicará para la gente que actualmente está trabajando en alguna planta de SanCor. En Charlone, como la planta está parada y la mayoría de su personal está bajo la jornada libre, solo afectará a los 5 o 6 empleados que trabajan en el mantenimiento de la fábrica.

Morales reconoció que el gobierno nacional está dispuesto a darle una mano a SanCor, siempre y cuando la empresa se comprometa a no despedir o suspender (sin goce de sueldo) a ningún empleado durante 6 meses.

“Cuando vinieron las autoridades a Villegas tuvimos la oportunidad de conversar con ellos. El ministro Buryaile nos dijo que había empresas interesadas en adquirir la planta de Charlone, pero que el gobierno nacional quiere que se salve a SanCor a nivel nacional. Hoy por hoy la única solución es que alguna empresa compre a SanCor o se haga cargo de una parte. La verdad es que tenemos miedo que esto termine mal y se cierre”, concluyó Morales.