Sanciones para jefes comunales y varios funcionarios

Un informe de la revista La Tecla dio a conocer diferentes sanciones económicas que recibieron intendentes bonaerenses, entre ellos varios de nuestra región, de parte del Tribunal de Cuentas a raíz de diferentes cuestiones e incumplimientos.

Y entre la nómina de las autoridades que recibieron las multas, que también alcanzan a integrantes de los gabinetes municipales y cuerpos legislativos, hay nombres trenquelauquenses.

En lo que hace a la Cuarta Sección Electoral, según el informe son 19 los casos. Mientras que en el plano estrictamente regional las comunas mencionadas, además de la de Trenque Lauquen, son las de Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Villegas, Lincoln, Pehuajó y Rivadavia.

Apelación

Respecto al caso de Trenque Lauquen, el informe señala que “el intendente radical Miguel Fernández debutó con una multa de 16.000 pesos, mientras que el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Figal, fue amonestado. Además, el Tribunal dispuso tres cargos: por 376.023, 1.937 y 7.701 pesos, respectivamente, por el jefe comunal actual y parte de su gabinete. Además, en el fallo también resultó involucrado el ex jefe comunal Raúl Feito”.

Y con todo esto, desde el Municipio se explicó que “se trata de un fallo sobre el ejercicio 2017 por el que se planteó hace unos días en La Plata una reconsideración, una especie de apelación, y por tal motivo la sanción está en suspenso”, haciéndose hincapié en que la multa de $16 mil se originó por haberse presentado fuera de tiempo algunas cuestiones menores.

Mientras que el resto de las sanciones giran en torno a conciliaciones bancarias (cuatro casos) por las que se están esperando resoluciones.

Casares y Tejedor

Respecto a la situación de Carlos Casares, el informe apunta: “Sin multas, pero con cargos por 135.153 pesos fue el balance del intendente peronista Walter Torchio. Pero de esa suma, 43 mil pesos deberá afrontar el ex jefe comunal Omar Foglia, por observaciones correspondientes a una licitación privada con el objeto de adquirir 1.390 toneladas de arena. En tanto, Torchio fue sancionado por contratar a un asesor externo a la Municipalidad, por lo que el Tribunal consideró que hay duplicación de un pago por una misma prestación”.

En cuanto a Carlos Tejedor, se marcó: “El intendente radical Raúl Sala apenas fue multado por 12 mil pesos, sin recibir cargo alguno. El motivo fue el envío extemporáneo del Estado de Ejecución de la Planta de Personal Aprobada y Ejecutada, al igual que la Memoria General Anual correspondiente a 2016”.

Villegas y Lincoln

Sobre General Villegas se sostuvo: “Una multa de 9.000 pesos y tres cargos, por un total de 2.495.451,95 pesos, deberá afrontar de su bolsillo el jefe comunal PRO Eduardo Campana. Las sanciones son en concepto de serias irregularidades en el primer año de gestión al frente del distrito”.

Mientras que acerca de Lincoln se señaló: “De 45.000 pesos es la multa que el Tribunal decidió que recayera sobre el jefe comunal radical Salvador Serenal; mientras que a la contadora Andrea Guerra le tocó un castigo que asciende a los 15.000 pesos. Los cargos son siete en total, pero ninguno sobrepasa los 100.000 pesos. En su conjunto suman unos 420.000 pesos, por los que responderán el mencionado alcalde y varios de sus funcionarios”.

Pehuajó y Rivadavia

Respecto a Pehuajó, el informe expuso: “La multa para el jefe comunal Pablo Zurro fue determinada en 14.000 pesos, y en 9.000 para el contador Pedro Ornat. Los cargos ascienden a 31.135 pesos, pero no alcanzan al intendente. Se informa que, si bien se acompaña el Listado de Cuentas Corrientes, el saldo expuesto en el mismo no es coincidente con el saldo de deuda. Tampoco fue presentado en tiempo y forma”.

Y acerca de Rivadavia se apuntó: “Una multa de 6.500 pesos recayó sobre el intendente Javier Reynoso, mientras que el resto de los funcionarios de su gabinete sancionados no pasaron de una amonestación o un llamado de atención. El Tribunal de Cuentas de la Provincia informó que los saldos contables de las Cuentas Afectadas y de Terceros no se encontraban al cierre del ejercicio íntegramente respaldados en las pertinentes cuentas bancarias del Municipio”.