Salud mental, materia que sigue pendiente en el sistema asistencial

Una situación que afecta el normal desenvolvimiento del hospital municipal; hace años que se viene señalando; y pareciera que las soluciones no están a la vuelta de la esquina. Digamos también que no se trata de un problema exclusivo de Trenque Lauquen, sucede en muchos lugares. Esto habla de la falta de una política clara en la materia. Dicho en otras palabras, no se sabe bien dónde ubicar a quienes padecen trastornos mentales para su mejor atención.

Hasta ayer en el hospital Orellana había cuatro hombres y una mujer internados por este tipo de patologías.

Esto fue confirmado a La Opinión por el director de Salud, Raúl Orellana, quien especificó “… la mujer y uno de los hombres son pacientes tranquilos, sin problemas de convivencia: de los otros tres varones, dos muestran un perfil de cierta agresividad y en el caso del tercero se ha debido recurrir a sujetarlo a la cama”.

Para estos últimos se ha dispuesto custodia policial permanente.

Habrá que ver cómo evolucionan los pacientes que si bien son ubicados en sectores un poco apartados de los internados convencionales, no se pueden evitar las molestias que se generan por parte de gente que necesita un lugar especial que contribuya a su mejor evolución y personal especializado. Se escuchan muchas quejas de enfermeras y mucamas que ponen lo mejor de sí para atender estos casos, pero es una tarea que no debería competirles.

Otro tanto sucede con los policías asignados a la custodia; están formados para prevenir el delito no para “cuidar locos” como suelen rezongar por lo bajo.

Esto de parte de los que están en contacto directo con este tipo de internados. Pero no es un detalle menor las serias molestias que estos pacientes originan al resto y a sus acompañantes. Ruidos, radios en funcionamiento, deambulares por los pasillos a todas hora, algún cigarrillo fumando dentro del ámbito hospitalario.

Y sin caer en tremendismos, está en la memoria aquel enfermo psiquiátrico que se escapó y mató a un remisero.

O los adolescentes –adictos o con serias perturbaciones- que han ganado la puerta y a los que los policías han tenido que correr por ramblas y calles.

Dicho en otras palabras, se necesita un lugar adecuado para ubicar a estos enfermos una vez que la evaluación señala como necesaria la internación. Sabido es que conseguir una plaza en alguna parte del territorio bonaerense no es fácil. Pueden suscitarse esperas largas, dañinas para el paciente. Sería bueno pensar en un centro regional que, además, no establezca lejanía con la familia.

Sin entrar de lleno en la corriente de la desmanicomialización (tratamientos por fuera de los manicomios), se cae de maduro que el mantenimiento de los lazos afectivos es un factor de peso a la hora de la recuperación.

Son temas calientes porque los desórdenes psíquicos parecen haberse incrementado a partir del creciente consumo de drogas, la violencia larvada que perfora la sociedad, la disgregación familiar. Y hay que buscar respuestas concretas. Cada sector involucrado sabrá lo que mejor deba hacer.

n No prosperó

Hace quince años surgió la iniciativa de armar un establecimiento asistencial de mediana seguridad en parte del casco de lo que fuera la estancia El Mate. No prosperó; se pensó en la casa de la calle Rivadavia donde hoy funciona el Pequeño Hogar. Los vecinos se opusieron. Desde entonces no pasó nada.