Salliqueló quiere convertirse en la capital regional del cine

Juan Jauregui es un tipo muy interesante. Apasionado de las artes se desvive por hacer y trabaja en una multiplicidad de frentes aunque hay uno dispuesto a generar una revolución en la región y es vincular a los realizadores de cine, documentales y cortos que viven en nuestra región en un evento anual en esa ciudad, un concurso capaz de mostrar todo lo que se hace a pulmón y contra viento y marea en la pampa húmeda.

No con esas palabras pero más o menos así lo dice Jauregui, mientras se prepara para dar una clase de guitarra a unos chicos que asisten a las asistencias técnicas en la Biblioteca Municipal. De re ojo lo observa el eximio músico regional Orlando Moro, un trota región que dicta clases en distintos pueblos y también allí siembra mucho de todo lo que sabe.

Pero volvamos a Jauregui que no persigue con esta idea ninguna gesta fundacional pero si ¿a Salliqueló se lo deja de conocer como la Capital del Novillo y se le llama la Capital Regional del Cine? Quizás estamos dejando volar la imaginación demasiado rápido pero es imposible no entusiasmarse con el relato de este Director de Cultura de un pueblo chico que sueña en grande y hasta quiere llevar el séptimo arte a las escuelas primarias con cursos sobre guión vinculados a cuentos infantiles y filmar con celulares.

De cine, arte, cortos y varios etcéteras Jauregui sabe un rato largo. Además de ser un músico y profesor, también es realizador de bandas sonoras y entre otras le puso música a “La Jugada” de Carolina Pérez, la pellegrinense que ganó un Martín Fierro con su opera prima en la que actúa entre otros, el trenquelauquense, Javier Bories. Sólo en estas líneas nombramos a tres distritos, a tres personas vinculadas a la pantalla y a la realización cultural. ¿Si esto se multiplica por todos los municipios de la región? Tendremos entonces un Cannes, pero aquí no más a la vuelta de la esquina.

Volvamos a la sala arrumbada de libros porque está a punto de empezar la quinta feria del libro y no hay lugar. Allí Jauregui habla: “Hemos realizado documentales sobre los scouts, sobre la obra de Salamone y estamos en un proceso similar con el material del museo”. Salliqueló tiene la gracia divina de contar con dos realizadores de cine, una estadística que per cápita no se consigue en ningún lugar del mundo, y ambos filman en su pueblo. “Se hicieron dos cortos en la ciudad y nosotros le arreglamos la logística y eso ellos lo valoran mucho. Yo les digo que vengan a filmar a Salliqueló y usen nuestras locaciones”.

En el Municipio “queremos hacer una movida de cine, queremos hacer un encuentro de cortos de la región y queremos impulsar en las escuelas cine artesanal con celulares, con los cuentos que escriben los chicos. Vamos a traer a alguien de Buenos Aires que nos dé capacitaciones para guiones de cine. Lo más complejo es la creatividad y eso es lo que queremos lograr en los chcios, que las cabezas creativas comiencen a funcionar”.

Jauregui dijo que quieren hacerlo “este año” por lo que el tiempo no les sobra y remarcó que aunque la gente no sepa hay grandes realizadores de cortos en Tres Lomas, Salliqueló, Pellegrini, Trenque Lauquen, Guaminí y también más arriba como Carhué.

“La idea es que los directores se junten, que se conozcan que hagan cine en el interior donde no hay recursos pero si hay incentivos y ganas. Es una idea ambiciosa y nosotros queremos que esto le sirva a las escuelas”.

“El cine es la suma de todos los artes y queremos ir plantando esa semilla, queremos comenzar y que tenga miles de errores pero hay que empezar. Para nosotros la gestión municipal no es tener grandes inversiones sino ideas que sean comienzos de cosas interesantes”.

Dos jóvenes realizadores apoyan la movida

Carolina Pérez levanta el teléfono con la naturalidad y sencillez de uno de los habitantes de nuestros pueblos. Es pellegrinense, vive en su pueblo y es una ganadora de un Martín Fierro por su corto La Jugada que se filmó en Pellegrini basada en una historia de ese distrito.

Es la cabeza de la productora Mañera Films, y dijo: “Estaría muy bueno que se pudiera realizar esa idea que proponen en Salliqueló. La gente del interior ve como algo lejano la realización audiovisual y quizás no sabe que hay mucha gente que está haciendo cosas en sus pueblos. Hoy podés contar una historia hasta con un celular y eso es muy bueno. Hay un gran movimiento en la región, lo que pasa es que es todo a pulmón y muchos lo desconocen”. Carolina destacó la figura de Jauregui.

Nicolás Biscardi es otro realizador de cine y cortos. Es oriundo de Salliqueló aunque vive en La Plata. Ha realizado varios trabajos para la Municipalidad y se entusiasma con la idea de una movida regional “por supuesto que es una excelente idea y nos entusiasma que se pueda hacer. En Salliqueló se valora el cine y siempre nosotros hemos presentado trabajos a sala llena, además de que hemos podido filmar allí con todas las comodidades”. También destacó la movida que Juan Jauregui le dio a la gestión cultural.