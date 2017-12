Salliqueló premió a Horacio Pordomingo

En una cálida noche del jueves se llevó a cabo en la vecina localidad de Salliqueló la 23º Fiesta Anual del Deporte. El evento buscó premiar y agasajar a los deportistas tras una larga temporada. La esquina de la Avenida 9 de Julio y Rivadavia fue el epicentro de la Fiesta al aire libre que “premió el esfuerzo, los logros y la trayectoria de nuestros deportistas locales, una noche hermosa en la que mucha gente pudo disfrutar de todo lo que se vivió sobre el escenario. “Felicitaciones a todos y cada uno de los ternados y a quienes de una u otra manera se homenajeó por ser o haber sido parte de la historia deportiva de nuestro distrito”, sostuvieron desde el área de prensa.

El inicio de la velada estuvo a cargo de la agrupación musical de la ciudad de Trenque Lauquen, La Maikel Blues, que le puso color y ritmo de jazz a esta nueva edición de la ya tradicional fiesta organizada por la Subdirección de Deportes Municipal. Y la apertura oficial estuvo dado por las palabras del Intendente Municipal Jorge Hernández quien destacó esta fiesta por la continuidad de la misma, siendo una política de estado premiar y reconocer el esfuerzo de los deportistas, y la prueba de ello es la realización ininterrumpida de la Fiesta, creada por el Intendente Catellani, continuada por Enrique Cattáneo y ahora por la gestión que encabeza Hernández.

Horacio Pordomingo fue elegido el Deportista del Año 2017. “Merecido reconocimiento a un deportistas que cuenta con una conducta intachable en materia deportiva, una trayectoria en diferentes deportes que esta vez lo coronó como el mejor en su terna de Pelota Paleta, y el mejor del Año.

n Premiados

Los premios a los equipos de Salliqueló que compiten en la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas fueron para la séptima División C.A.J.N (Campeón Apertura y Sub Campeón de la Temporada); quinta División C.A.J.N (Campeón Apertura y Sub Campeón de la Temporada) y tercera División C.A.J.N (Campeón Apertura y Sub Campeón de la Temporada). A los goleadores de año: Luis “Tico” Suárez (C.A.J.N – goleador Torneo Clausura de tercera División, con 12 goles); Juan Ignacio Vallejo (Atlético Argentino – goleador del Año en Categoría Senior, con 22 goles);

Juan Cruz Corral (C.A.J.N – goleador del Año en quinta división, con 17 goles); Robert Antonio Campaz Arboleda (Cecil A. Roberts – goleador del Año en primera División, con 28 goles) y finalmente se le entregó al Campeón del Torneo Apertura y Campeó del Año a la primera división del C. A Jorge Newbwery.

n Reconocimiento

También se entregaron reconocimientos a los ganadores de los Juegos Buenos Aires 2017: Juliana Cuevas (Tenis – medalla de bronce); Yamila Cano (Tenis de Mesa – medalla de plata); Aylen Calvente (Narrativa – medalla de plata) y Delfina Escobar Solari (Tenis – medalla de oro). Durante el desarrollo de la Fiesta se entregaron una serie de reconocimientos a deportistas que por su trayectoria se hicieron merecedores de las menciones especiales, las mismas fueron: Raúl “Negro” Gauthier, por boxeo; Alberto “Lucho” Castillo, por boxeo; Santiago Joaquín, por automovilismo;

Héctor “Negro” Argañin, por fútbol y Franco Niell, por fútbol

n Mención especial

Sin dudas que el momento más emotivo que tuvo la Fiesta fue la entrega de un reconocimiento a la Familia de Gustavo López, lo que motivó el cerrado y sostenido aplauso de la multitud que acompañó este momento con muchísimo respeto y emoción.

Jorge Hernández junto al Subdirector de Deportes de la Municipalidad, Profesor Carlos Cuevas, fueron los encargados de hacer entrega de este presente a la familia de Gustavo López, quien si bien ya no está entre nosotros, su huella será sin dudas una guía en nuestro camino y en el de aquellos que abrazan al atletismo como una forma de vida.

Una persona que se planteó desafíos, que enfrentó dificultades y se propuso superarlas, alguien que inculcó en otros el amor por esta disciplina y que promovió la realización de Maratones en la región.

Los circuitos urbanos y rurales lo vieron recorrerlos innumerables veces, ganó en reiteradas ocasiones, obtuvo campeonatos y fue elegido deportista del año, pero sin dudas su mayor triunfo fue el de haber logrado que en nuestra ciudad el Atletismo cobrara la importancia que se merece y que otros siguieran su camino.

Merecido recuerdo para alguien que nos dejó tempranamente pero que sin dudas su recuerdo estará entre nosotros siempre presente.

n Más premios

El Premio Hugo Catellani, a la Conducta Deportiva, recayó en Fabricio García, quien se destaca por su compañerismo y humildad dentro de los grupos que integra, es el primero a la hora del entrenamiento y en el esfuerzo para entrenar.

Dispuesto siempre a colaborar y a acompañar el aprendizaje del resto (tomándose el tiempo necesario para ayudar a los que recién comienzan).

Máximo respeto por las reglas del deporte que le toca practicar, rival de turno, árbitros y profesores.

Participa activamente como ayudante en las Escuelitas Municipales de atletismo y boxeo recreativo, participando también de la parte competitiva de dichas Escuelas.

Participó en varios torneos nacionales de boxeo siempre destacándose por su conducta deportiva, actitud muy valorada por el resto de los participantes.

n Deportista del Año

Una vez que fueron entregados todos los premios a los ganadores de cada Terna, las menciones especiales y el Premio a la Conducta Deportiva, llegó el momento de entregar el Premio Mayor de la noche, el Deportista del Año 2017, el que en esta oportunidad fue entregado a Horacio Pordomingo, la entrega estuvo a cargo del Intendente Municipal Jorge Hernández y de Franco Niell, invitado especial para esta ocasión.