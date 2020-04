Salir a la calle por una hora: “Hay dudas sobre la posibilidad de poder controlarlo”

Ayer en horas de la tarde, el intendente municipal Miguel Fernández participó de una reunión a través de videoconferencia con sus pares de la cuarta sección electoral a través de la cual se analizó el anuncio del presidente Alberto Fernández realizado el último sábado el cual habilita a salir a la calle a las personas “una hora diariamente y en un radio de 500 metros” en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno para prevenir la propagación del Covid-19.

En diálogo con La Opinión, el jefe comunal expresó sus dudas sobre la forma de poder tener un control efectivo de las personas que decidan servirse de ese beneficio y salir de sus casas señalando que es muy difícil asegurarse que las mismas respeten el tiempo de salida y el espacio estipulado por donde transitar.

“Personalmente no he llegado a una conclusión sobre esta medida ya que sigo pensando los beneficios y las complicaciones que puede tener. Vamos a esperar hasta que se publique en el boletín oficial la decisión del presidente, y también ver qué decisión toma el gobernador que nos está consultando a nosotros sobre este mismo tema. Por la opinión de todos los intendentes, percibo que hay dudas sobre la posibilidad de controlar esta habilitación. ¿Cómo hacés para controlar que una persona salió una hora y que está a 500 metros o menos de su casa?”, se preguntó antes de expresar: “Es complejo, estamos estudiándolo”, dijo.

En este punto, hay que indicar que, al cierre de esta edición, Fernández mantenía otra videoconferencia con integrantes de su propio equipo para analizar este mismo tema.

Preocupación

Consultado sobre si siente preocupación sobre que esta posibilidad de salir a la calle pueda generar que muchas personas dejen de respetar la cuarentena tal como lo venían haciendo, Fernández comentó: “Lo que vamos viendo día a día es que, pasada la aparición inicial de lo desconocido de este virus y el alerta de lo que pasaba en el exterior, la gente se ha ido relajando un poco. Puede notarse sobre todo el fin de semana en el horario permitido en el que hay bastante movimiento”.

En el mismo sentido, el intendente comentó que “la gente adhirió muy bien al uso de la máscara facial comunitaria aunque no cumple tanto la distancia y hay que reforzar esto último”.

Asimismo, señaló que “entiendo que también es complejo el análisis de esto, porque sabemos que en nuestra ciudad no hay casos, los dos que hubo eran importados y se curaron. Entonces la gente se empieza a relajar, y quizás cuando aparezca un nuevo caso en la región el alerta va a hacer que la gente cambie su actitud”.

El intendente también hizo hincapié en el tiempo frío que comenzará a sentirse dentro de pocos días como un factor que puede complicar el panorama. “Van a empezar los casos de gripe, la gente va a pensar que tiene gripe o que tiene coronavirus y aumentará la cantidad de testeos y será todo más complicado. De todas maneras, debo decir que la decisión del presidente fue correcta al comienzo de decretar una cuarentena muy estricta para que se tomara conciencia de esta situación y, sobre todo, para preparar los sistemas de salud. Si no se hubiera hecho de esa manera esta situación nos hubiera agarrado muy desprotegidos. La sensación que muchos tenemos es que nos dio el tiempo suficiente para alertar a la población, preparar los sistemas y contar con equipos de protección en cantidad. Este mes, que fue muy duro, sirvió para concientizarnos y para prepararnos. Siento que el país, la provincia y el distrito están mejor en ese sentido”.

Por último, y sobre la propuesta de flexibilización de la cuarentena que la Municipalidad envío a Provincia la semana pasada, el intendente expresó: “Estamos esperando que nos contesten”. De la misma manera, afirmó que la respuesta del gobierno bonaerense se dará esta semana.