Sacarán a todos los perros callejeros del centro

Desde la Unión Protectora de Animales (UPA) salieron a pedir colaboración a la comunidad en cuanto al cuidado de sus mascotas no llevándolas al centro y manteniéndolas en sus casas, porque la camioneta de la Dirección de Zoonosis tiene orden de levantar a todos los perros que anden sueltos en las calles céntricas para evitar inconvenientes durante el maratón de Reyes, que organiza Barrio Alegre.

Según informó la Protectora, la idea del municipio es que no haya ningún perro suelto en el centro y por eso ayer comenzaron con el operativo que continuará hoy para liberar las calles por donde se correrá el maratón.

La intención es que no haya disturbios o accidentes sobre todo por la gran cantidad de perros callejeros que se juntan en algunas esquinas de la calle Villegas.

Por tal motivo desde UPA solicitaron a los vecinos que “extremen las medidas con respecto a sus perros y no los tengan en la calle, tampoco que los lleven al centro, porque la camioneta de Zoonosis va a estar levantando a los que están sueltos en la calle”.

Cabe recalcar que desde la agrupación siempre se apuntó a la “tenencia responsable”, una de las premisas fundamentales para evitar cualquier tipo de inconveniente.