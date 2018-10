“Sacale la lengua al cáncer”

Se trata de una campaña de control del precáncer o cáncer -se buscan los indicios en la boca que pueden generarlo- que a nivel nacional empezó hace cinco años, realizándose en los hospitales que se adhieren. Y en Trenque Lauquen es el tercer año consecutivo que se lleva adelante.

En la boca

La jefa del servicio de Odontología, Patricia Vitale, alertó que “en Trenque Lauquen el 8% de los cánceres detectados el último año responde a cáncer de boca: Eso es más que el cáncer de ovario y útero”.

La campaña, reiteró, “es gratuita y puede ir cualquier persona al anexo Vilbazo sin sacar turno porque hay odontólogos que están exclusivamente” para atender esa demanda. “Hoy en día, por más que estemos muy informados, hay gente que no sabe que en la boca se da cáncer. Hay pautas que uno tiene que seguir y no tienen que asustarse, pero si hay una lastimadura en la boca que no cierra, si hay un dolor, un cambio o adormecimiento de la boca, tienen que hacerse el control”, explicó Vitale, quien aclaró que nunca una extracción dentaria produce cáncer.