Saber lo que piensan

En el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, el agua hace desastre, como en Santa Fe y en otros lugares del país. La localidad La Emilia, de seis mil habitantes está virtualmente desaparecida. Mientras tanto, la gobernadora, María Eugenia Vidal, veranea en México. Nos llama más la atención porque esta gobernadora, se ha distinguido por sus inquietudes y su gran sensibilidad frente a las problemáticas sociales y no ha duda en viajar –por cualquier medio- para estar junto a la gente y sus necesidades, cuando las circunstancias lo imponían

Nos dá más bronca todavía porque la gente del común ha creído en ella y no puede admitir que no esté en el lugar de los hechos, aunque no haga nada, pero junto a los pobladores para que la sientan solidaria frente al drama. Muchas veces los gestos valen más que mil promesas.

Que la gobernadora estuviera en el lugar, mojándose como todos, tendría valor como actitud de cercanía frente a la desolación, y a la desnudez de los pobladores mayores que han perdido absolutamente todo y de los niños en cuyos rostros se dibuja el desamparo.

Cuando la gente putea a los políticos, no dejan de tener razón, aunque metan a todos en una misma bolsa, lo que tampoco es justo. Se han cometido y se cometen tantas injusticias que la incredulidad se apodera del ánimo colectivo. Pero el problema no es sólo de los políticos, que siempre se llevan la peor parte, sino del conjunto de la sociedad, acostumbrada a mirar para otro lado por el temor al “compromiso” y si no hay compromiso no hay nada que pueda servir en tanto no rescatemos los auténticos valores, que no se recuperan sólo con una visita al Papa.