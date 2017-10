Ruta 33, veredas rotas, la Plaza San Martín y carteles de candidatos

n Veredas

Mercedes dejó el siguiente reclamo. “Esta empresa que está haciendo los caños es de lo más desprolija. Por qué no sacan la tierra que está amontonada en los cordones y dejan un poco más prolijo el pueblo, ya no sé a quién quejarme, es una vergüenza, está todo el pueblo hecho una mugre”.

n Crítica

Juan Andrés dejó un mensaje que (aunque puede suponerse) no termina de dejar bien en claro a quien va dirigido: “Al escuchar a la legisladora más joven me da la impresión de que no vive en Trenque Lauquen por las críticas que hace”.

n 2001

Un vecino se refirió a una nota publicada el pasado domingo en este medio. “Leo con asombro la columna que escribe un contador conocido de Trenque Lauquen en la que dice que vamos camino al 2001. Dios mío, pensar que con Cristina íbamos camino a Venezuela. Es lamentable que se escriban esas cosas”.

n Plaza

Una vecina se refirió a las nuevas luminarias de Plaza San Martín: “Me parece muy bien que el municipio haya iluminado un poco más el principal espacio verde de Trenque Lauquen aunque por lo hecho hasta el momento me parece que se quedaron cortos. Esperemos que continúen iluminando un poco más, sobre todo el sector del monumento”.

n Plaza 1

Un vecino felicitó al municipio por las nuevas luminarias de la plaza. “Ahora sí se parece un poco más a una plaza principal de cualquier ciudad, antes era una boca de lobo, hasta daba miedo pasar por ahí”.

n Carteles

Esther hizo un pedido a todos los candidatos que participan de la contienda electoral de hoy: “Lo único que pido es que el día lunes todos los candidatos, tanto los que ganaron como los que perdieron, saquen sus carteles de las esquinas de Trenque Lauquen. Me tienen realmente podrida”

n Por la web

n Ruta 33

Javier se refirió al estado de la Ruta 33: “Lamentablemente el estado de la Ruta 33 esta deteriorándose a pasos agigantados, ya no alcanzan los rellenos provisorios. Se hablan de inversiones millonarias en rutas, pero por la zona de Trenque Lauquen, 30 de Agosto, y mucha gente va a coincidir conmigo, todavía seguimos esperando. Seguridad vial, se pueden evitar muchos accidentes y muertes por favor”.