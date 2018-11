Rugby inclusivo: el domingo juegan Pumpas y Los Bravos de Pincén

Un día antes, el sábado, por la mañana Los Pumpas jugarán otro partido ante jugadores de inferiores de FBC Argentino y desde las 19 hs. habrá una charla abierta a la comunidad en el auditorio del Centro Cívico La Primera: “La Inclusión no es algo que favorece a las PcD sino que mejora a la sociedad y a todos los que participan”.

Las actividades son organizadas por la oficina para las Personas con Discapacidad, a cargo de Adriana Arias, profesores de La Unidad 20, de Las Tunas, y un grupo de voluntarios: Alejandro Almasqué (SIC), Fernando Gregorini (CASI), Santiago Maffía (Los Tilos), Javier Pizzichini (Los Tilos) y Francisco Barrere (FBC Argentino-Trenque Lauquen), con el acompañamiento del profesor del Servicio Penitenciario Bonaerense José Alberto Ferreyra.

En conferencia de prensa, Arias, Maffia, Almasqué y el director de la Unidad 20 Las Tunas, Mario Clementi, explicaron las características del evento.

“Queremos invitar a la comunidad para la charla del sábado y el partido del domingo para trabajar por la inclusión y la diversidad en todos los ámbitos”, dijo Arias, y señaló que la propuesta surgió a partir de la inquietud de los voluntarios que trabajan en la Unidad Penal. “Enseguida entendimos que se trataba de un evento con una gran magnitud. Es el reflejo de las oportunidades y qué bueno que se trabaje con el deporte; es un partido inclusivo”.

Por su parte, Maffia contó que “nosotros hace dos años que arrancamos con este proyecto en la Unidad 20. Arrancamos tres personas y ahora somos seis; vamos una vez a la semana dos horas a entrenar al equipo “Los Bravos de Pincén. Pensamos que se merecían un plus y organizamos un partido con Los Pumpas, que son chicos que tiene síndrome de Down y que juegan un rugby diferente. Se lo ofrecimos al director de la Unidad y a Adriana (Arias) y nos aceptaron la propuesta”.

Otro de los voluntarios, Alejandro Almasqué, agregó que “la idea es lograr en un partido de rugby la integración de los chicos con discapacidad y la reinserción a la sociedad civil de los que hoy están privados de la libertad. En el rugby siempre hay lugar para todos y en este caso también hay lugar para ellos. Además, va a haber un equipo del Club Argentino con la idea de integrar. Buscamos que el día después que los internos salen en libertad tenga a través del deporte la oportunidad de una vida distinta”.

Mario Clementi, en tanto, se mostró muy agradecido con la actividad y destacó que el operativo de seguridad para el evento ya está organizado.

PUMPAS

Pumpas es un seleccionado formado por un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y facilitadores que comprenden bien el juego, que se reúne cada sábado para practicar mixed ability rugby. Se entrenaron con los All Blacks, jugaron ante los Jaguares y ganaron el Mundial en España. El nombre del equipo surge de dos seleccionados argentinos, Los Pumas y Pampas XV.

Los Bravos de Pincén se entrenan todos los miércoles en la cancha que se encuentra dentro de la UP 20. Con la convicción de que el deporte colabora en el proceso de reinserción social, el grupo de voluntarios encaró el proyecto en marzo de 2017, aunque la gestación se dio durante 2016.

“El nombre de Los Bravos de Pincen surgió en honor al cacique de la región oeste bonaerense, caracterizado por su bravura y su organizada táctica frente a los adversarios”, explican desde el grupo de trabajo.