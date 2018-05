Rugby con una intensa actividad

La “ovalada” sigue tomando protagonismo en el Foot Ball Club Argentino. Y es que en el predio “Nolo Ferreyra” hubo intensa actividad todo el fin de semana. El equipo de primera división, que participa en la Copa Ombú de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA), cayó por 32-13 frente a Estudiantes de Pehuajó por la fecha 10. Los tantos del equipo trenquelauquense fueron marcados por Santiago Mayorga, con un penal y un try, y Marcos Pascal convirtió un try. Las semifinales de la Copa Ombú se jugarán el 2 de junio y ya están clasificados: Banco Nación Rugby de Bragado, Saladillo Rugby Club, Club Atlético 9 de Julio y Club Estudiantes de Santa Rosa; la final se jugará el 9 de junio. En la jornada sabatina también jugaron los equipos de las categorías juveniles frente a Estudiantes de Santa Rosa. Fue victoria por 36 a 19 del “Decano” en M15, mientras que fue adverso el resultado en M17 al caer por 71-7 donde los puntos fueron marcados por Wenceslao González con un try, convertido por Juan Cruz Elizondo.

El domingo fue una jornada 100% femenina donde se completó la tercera fecha del Rugby Femenino. Las “Panteras” tuvieron la visita de Pico Rugby, Indias de Bolivar, Huracán de Carlos Casares, UNI de Pico. Vencieron en tres encuentros y perdieron ante las chicas de Bolivar.