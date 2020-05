Rubén Schejtman, el «rey» de Reyes

Debutó en un Maratón de Reyes pero en el camping, en esas carreras para los más pequeños con un “rotundo fracaso”, fue uno de los pupilos del recordado Raúl González y luego dominó las pruebas de calle en la ciudad. Maratón de Reyes es su gran carrera, un amor especial en este joven atleta que el pasado martes cumplió sus 36 años y ya piensa en la prueba para veteranos. “Quiero llegar a los 40 años de la mejor manera para ganar la carrera de veteranos”, dice. Queridos lectores, hay Rubén Schejtman para mucho más.

Para Trenque Lauquen es el Maratón de Reyes la carrera que eclipsa a todos siempre en esos primeros días de enero. Y en los atletas hay una relación amor-odio con esta particular prueba. Rubén Schejtman no duda. Su amor por Reyes no se puede ocultar. Un amor que creció gracias a Raúl González. “Cuando arranqué a entrenar con Raúl González él nos transmitió esa pasión. Raúl la vivía de una forma especial, de lo que es Maratón de Reyes, de que es lo más especial que tenemos los atletas”, marca.

Debutó en el camping, corriendo la mini maratón y recuerda entre risas: “fue un rotundo fracaso. Cuando era chico tenía la costumbre de salir muy rápido, creo que eran 1.000 metros lo que teníamos que correr y llegué a duras penas”.

Entre los diez

En el 2003 logró su primer objetivo, estar entre los diez mejores locales, una meta que todo atleta tiene en nuestro medio. Desde ese año fue escalando posiciones hasta dominar la carrera. “En ese tiempo para mí el objetivo era estar entre los diez mejores, había gente que corría muy bien, como César Rossi, que era un guerrero, o Marcelo Taybo que tenía un 3.000 metros tremendo. En esa época se hacían muchos duatlones y a Marcelo no lo alcanzaba nadie, y también estaba Matías Velázquez, el atleta al que más me costó ganarle”, recuerda.

Esa fue la noche del 11 de enero de 2003, donde César Rossi ganó entre los locales, secundado de Marcelo Taybo y Matías Velázquez. Schejtman logró su objetivo, ubicándose en el noveno lugar.

Luego fue ascendiendo en la clasificación, séptimo en el 2004; sexto en el 2005 y segundo en el 2006, detrás de Gonzalo Zabala, atleta que dominaba la clasificación. En el 2007 y 2008, tras el fallecimiento de Raúl González, Rubén Schejtman no logra estar entre los mejores, pero en el 2009 vuelve a lo grande, consiguiendo el triunfo. “Se me dio un triunfo que no esperaba. Había fallecido Raúl, me acuerdo que al otro año corrí Reyes por correrla nomas, sin estar preparado. Al año siguiente ya había entrado a trabajar en la recolección de residuos y sin esperar nada la termino ganando. No es que yo tratara de ganarla, pero con el trabajo había mejorado bastante y ahí se me dio poder ganarle a Gonzalo que llevaba varios años en lo más alto”, destaca.

Estratega

Aunque Schejtman es muy joven, solo tiene 36 años, lleva varios años corriendo y a gran nivel, y se lo puede considerar de la “vieja escuela”. No usa reloj, no usa gps, chiches de la modernidad y por sobre todo, se considera un “estratega”. “Jamás corro con reloj, me molesta mucho y solo en los entrenamientos uso un cronometro para las pasadas de velocidad. Generalmente no me gusta correr mirando el reloj porque te puede jugar en contra. Me gusta correr a sensación y soy más que nada un estratega. En la época donde entrenábamos con Raúl esas cosas no había, uno usaba solo un cronometro, pero no te marcaba distancia ni ritmo como ahora”, apunta.

En este 2020 volvió a ganar Maratón de Reyes y su triunfo se basó en esa fortaleza mental, experiencia y calidad de estratega. “Fue un año complicado porque pude entrenar más o menos bien el último mes previo a la carrera y sabía que Alexis Morales venía corriendo muy bien, rápido y es un chico con mucho futuro. Pero sabía que si mantenía un ritmo constante en los kilómetros finales lo iba a poder alcanzar y así fue, lo alcance en las vías, allí lo alenté para que siguiéramos juntos”, cuenta.

Schejtman lleva varios años corriendo sin rivales. “Desde la llegada de Marcos Gómez Kistner al atletismo yo no veo a los locales como rivales y eso me juega a favor. Porque si uno se pone en la mira a otro corredor termina jugando en contra. En Reyes tenemos que tirar todos para el mismo lado porque el objetivo es ganarle a los de afuera”, remarca.

Su amistad con Raúl

Uno de los puntos altos del diálogo con Schejtman fue su recuerdo de Raúl González y esos años de entrenamientos con el ídolo. “Éramos unos cuantos los que entrenábamos con Raúl, estaba Guillermo Villalobos, Gastón y Pablo Matamales, mis hermanos, era algo muy lindo porque teníamos a un atleta de altísimo nivel tan cerca y humilde, y nos entrenaba con esa humildad especial que él tenía. Además nosotros lo ayudábamos a él, porque cuando sos chico tenés más velocidad y entonces le marcábamos el ritmo. Me acuerdo que hubo un año que Raúl estaba entrenando para un Sudamericano en 1.500 metros y me pedía que le pase los 1.000 metros a 2’40” para él luego poder tirar los 500 metros finales a fondo. Era una época muy linda entrenando en el Polideportivo. Raúl trabajaba ahí, se cambiaba, entrenaba con nosotros y sus hijos le llevaban la comida del almuerzo para luego seguir trabajando”, recuerda.

Sueño veterano

Él mismo lo dijo, “hay Rubén Schejtman para rato” porque su principal objetivo es llegar bien a los 40 años y poder ganar la carrera de veteranos del Maratón de Reyes, un objetivo difícil, pero no imposible. “Estoy pensando más que nada en llegar entero a los 40 para la carrera de veteranos y no tan preocupado por hacer algo ahora en la elite. Este año pensé que entraba Guille Villalobos en los veteranos y previo a la carrera le había mandado mensajes para incitarlo a correr. Todos sabemos del nivel de Guillermo y si está bien puede ganarla. Cuando entró Gonzalo Zabala a veteranos también pensé que podía llegar a ganarla pero no se le dio, no es algo tan fácil, uno quiere llegar de la mejor manera pero la edad cumple un factor importante. Sin dudas el mejor de todos es Matías Velázquez. Siempre está pisando el podio y algún día se le puede dar. Yo siempre estoy en la zona del martillo alcanzando agua y cuando pasa Matías se me pone la piel de gallina verlo ahí adelante”, comenta.