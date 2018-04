Rotary Club festeja los 30 años del programa de intercambio de jóvenes

Entre las muchas e interesantes actividades que año a año Rotary Club realiza en Trenque Lauquen, el programa de intercambio de jóvenes es una de las más destacadas ya que brinda la posibilidad a estudiantes de la ciudad de vivir y estudiar en el extranjero por varios meses o durante todo un año lectivo.

La experiencia la concretan clubes rotarios de todo el mundo y se calcula que actualmente se realizan más de 20 mil viajes de intercambio por año.

Rotary Trenque Lauquen festejará hoy con una cena aniversario en su sede los 30 años de esta enriquecedora experiencia que, si bien desde 1988 se realizó de manera ininterrumpida, varios años antes la institución local ya había gestionado y sido parte de algunos viajes de intercambio.

n La historia

Los rotarios Juan Carlos Zamora, Carlos Alberto Sáenz y Patricio Picco contaron a La Opinión cómo fue el comienzo de este programa que permitió a muchos trenquelauquenses tener una vivencia única en el extranjero y cómo se desarrolla el mismo en una actualidad en la que el interés no decae.

“Si bien cumplimos 30 años ininterrumpidos a partir del ‘88 porque de ahí en más no se cortaron los intercambios, Trenque Lauquen tuvo con anterioridad algunas experiencias mandando estudiantes como el Dr. Boffi que fue a EE.UU en un intercambio corto”, contó en sus primeras palabras Carlos Alberto Sáenz quien es una de las personas que, junto a Juan Carlos Zamora, dieron inicio a esta experiencia en la ciudad.

“El año ‘74 recibimos a un joven de Oregón que estuvo un año aquí. En ese momento, el programa de Rotary estaba naciendo”, recordó.

n Interés y concreción

Años más tarde, en una conferencia del distrito de Rotary en 1981 en Ramos Mejía, Sáenz conocería más detalladamente las características del programa. “Habló en esa oportunidad un estudiante de intercambio que había estado en el exterior y realmente me cautivó la idea por el entusiasmo con el que contó su experiencia. Al poco tiempo me tocó ir a una convención de Rotary Internacional en San Pablo, en junio de 1981, donde pude ver a unos 100 estudiantes de intercambio de distintos países. Entonces, mi entusiasmo se acrecentó. Más tarde, también en el ’81, junto con Juan Carlos (Zamora) pedimos recibir a un estudiante de intercambio y nos mandaron una chica de Sudáfrica que llegó en enero del ’82. Era el año de la Guerra de Malvinas que trajo como consecuencia que muchos estudiantes que estaban en la Argentina se fueran pero ella se quedó. Hablamos con los padres en Sudáfrica quienes consideraron que ella estaba lejos de los acontecimientos bélicos y si quería se podía quedar”.

En este punto, Zamora expresó que “la particularidad es que esta chica había nacido en Londres pero ella decidió quedarse porque no veía conflicto entre los dos países. Fue una estudiante excelente, cumplidora con sus obligaciones del colegio secundario porque los chicos tienen la obligación de concurrir a la escuela como una forma de integrarse con jóvenes de su edad”, dijo antes de señalar que “el pensamiento de Rotary es que el intercambio de jóvenes entre los países del mundo es una manera de evitar conflictos en un futuro. El hecho de conocer a las sociedades hace que se caigan los prejuicios y el mundo se hermane. Por otro lado, la filosofía también es crear nuevos líderes pensando que podían ser, en un futuro funcionarios, gobernantes, diplomáticos”.

n En crecimiento

A partir de ahí, la idea de desarrollar el programa también en Trenque Lauquen adquirió una fuerza mayor. “Por la imagen que dejó esa chica que fue extraordinaria, fue algo novedoso para la comunidad, ella se integró a muchas familias, se interesó mucho por la Argentina, era una estudiante de primer nivel y entonces la comunidad empezó a ver la experiencia como algo muy llamativo. Hoy es muy común pero en aquél momento era novedoso”, comentó Zamora antes de destacar el trabajo realizado por los medios de comunicación de la ciudad que ayudaron a difundir el programa.

Sáenz recordó que en el año 1987 “me designan a mí a nivel distrital integrante del comité de intercambio. Ese año conozco en Perú una becada de la fundación rotaria que era americana y le pregunto, siempre con la idea de mandar chicos, sobre EE.UU y qué zona le parecía mejor. Ella era de Idaho, un estado muy chico del oeste del país. Cuando vengo empiezo a mandar algunas cartas a colegas rotarios encargados de intercambio de esa zona y me responde uno y nos asignan una plaza. Nuestro club aprovechó la oportunidad y mandó a una joven que fue mi hija. Fue un poco abrir la huella”.

n Ininterrumpido

Carlos Sáenz recordó que “aprovechando que mi hija estaba en EE.UU la voy a visitar. Y en ese momento tomé un auto y empecé a visitar los estados vecinos: Washington, Oregón, hasta conseguir dos nuevos distritos. Entonces en el año 1990 mandamos tres estudiantes de intercambio y recibimos tres. Ahí ya se agilizó todo. Con Juan Carlos estuvimos trabajando en esto durante doce años, del ‘88 al 2000 hasta que siguió otra gente”.

Los números señalan que, en todo este tiempo, 87 trenquelauquenses han vivido entre 11 y 12 meses en el extranjero a través de estos viajes. Por su parte, la ciudad recibió a 80 jóvenes de otros países. En tanto, son 15 los países que han recibido trenquelauquenses.

“Y esto nos deja la enseñanza de la internacionalidad de la que el chico se apropia a esa edad. Muchos de los que han viajado han estudiado luego carreras de relaciones internacionales y muchos de quienes viven afuera desempeñan distintos cargos universitarios, gubernamentales, empresariales”, comentó Sáenz. Un dato para destacar es que dos hijos sus hijos viven en Estados Unidos mientras que la hija mayor de Zamora está radicada desde hace años en Holanda.

n Trabajo actual

Patricio Picco es un joven rotario, hoy a cargo de este programa que Rotary Club desarrolla en Trenque Laquen. Ingeniero químico de profesión, desde el año 2012 se encuentra vinculado a esta institución. “Primero me fui a un intercambio cuando aún no era rotario –contó entrevistado por La Opinión-. Fue un intercambio para profesionales en Estados Unidos y, cuando volví, me uní a Rotary”.

El ingreso de Picco a Rotary se dio cuando la institución le solicitó, teniendo en cuenta su manejo del inglés, que los ayudara en esa área. Primero lo hizo desde afuera y, con el tiempo, pasó a formar parte de la institución.

El ingeniero comentó de qué manera trabaja Rotary de acuerdo a las edades. “Hay muchos programas. El programa de intercambio que cumple 30 años es un programa para chicos que están en el secundario que tienen la obligación de instalarse con una familia, asistir a un colegio donde les tiene que ir relativamente bien en las materias, se hace un seguimiento. El que fui yo es un viaje que se llama Intercambio de Grupos de Estudios que ahora ya no está aunque existe uno parecido. En ese tipo de viajes participan jóvenes profesionales y te llevan a conocer universidades, empresas, para que uno vea cómo se hace su carrera en otros lugares”.

n Cómo es hoy

En este marco, Picco comentó que “a fines de agosto se hace la convocatoria, vamos a los colegios, habitualmente vamos al colegio Ex Nacional, Di Gerónimo y Colegio de Hermanas, por nada en particular, simplemente porque nos han abierto siempre las puertas y también hacemos convocatorias a través de la web. Para este viaje no pueden ser mayores de 18 al momento de viajar porque esa edad los habilita para muchas cosas que no están contempladas en el programa como, por ejemplo, salir del país”, dijo antes de agregar que “luego hacemos una reunión y luego una selección que básicamente es una charla, conocer las aptitudes sociales que tienen los chicos porque en este tipo de viajes la sociabilidad que tiene la persona es clave porque va a estar viviendo con otras personas, lejos. Si bien es importante la parte de estudio, la capacidad social de intercambio social favorece mucho al intercambio en cuanto al idioma y las relaciones humanas. Luego deben llenar un montón de papeleos y por esta fecha ya se le designa el lugar de destino y nosotros recibimos quiénes van a venir”.

El entrevistado no duda en afirmar que el interés de los jóvenes trenquelauquenses por ser parte de esta experiencia es importante. Y consultado sobre si en algún momento algunos de los estudiantes que realizaron uno de estos viajes volvió decepcionado con la experiencia, Picco afirma que, si bien hay distintas etapas “al final no quieren volver y los que están acá no se quieren ir, piden por la posibilidad de quedarse algunas semanas más. Si bien hay choques culturales inevitables, en todos los casos el balance es siempre positivo”.