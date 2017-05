Roig, con Randazzo y Julián Domínguez

En la UOM, donde comenzó a delinearse la campaña y candidatura del ex ministro del Interior.

El dirigente justicialista, de la Unión Vecinal, Pedro Roig fue invitado por Florencio Randazzo y Julián Domínguez para asistir a la reunión donde se comenzó a delinear la campaña que va a llevar al ex ministro del Interior y Transporte como candidato a senador nacional.

El encuentro se concretó en la sede capitalina de la UOM donde Roig continuó avanzando en su candidatura a senador provincial por este espacio político.

Estuvieron presentes representantes de la Cuarta Sección electoral, entre ellos los intendentes de Henderson y Alberti, Jorge Cortéz y Germán Lago respectivamente; los legisladores Patricio García, Norberto García y el diputado Romero. Además de referentes de cada una de las localidades.

En el marco de la reunión Pedro Roig tomó la palabra y tras su intervención fue aplaudido por los presentes. Habló sobre su gran compromiso con el sector que encabezan los referentes justicialistas de cara a las elecciones.

En este marco el dirigente recordó que “vamos a competir en las PASO, que sean los vecinos los que decidan quién es el que mejor los representa”, al tiempo que señaló que “estamos en la construcción de este proyecto y estamos totalmente abiertos a todos los sectores que comparten esta idea y quieren estar juntos en este camino”.

Cabe recordar que la Unión Vecinal, a través de una asamblea realizada el 20 de abril, decidió hacer alianza con el Partido Justicialista de la Provincia. “En ese momento apoyamos a Julián Domínguez y ahora apoyamos también a Florencio Randazzo. En lo que respecta a Trenque Lauquen, vengo siendo el referente de Domínguez y ahora también de Randazzo, y en los próximos días estaremos llevando adelante la Junta Promotora”, indicó.

n A las PASO

El ex ministro Florencio Randazzo criticó con dureza, en un nuevo video difundido desde su espacio, al gobierno de Mauricio Macri, pero al mismo tiempo dio nuevas muestras de que por ahora no cede a las presiones del kirchnerismo para aceptar una lista de unidad peronista de cara a los comicios de octubre, informó la agencia DIB.

En el video, se ve a Randazzo desarrollando durante algo más de un minuto una detallada crítica a la política económica del macrismo, con argumentos que están en línea con lo que vienen señalando desde el kirchnerismo. “Coincidimos todos en que el Gobierno, en términos generales, está mal”, dice Randazzo.

Pero al mismo tiempo, el dirigente renueva su voluntad de no aceptar la lista de unidad que le propone el kirchnerismo. “Tenemos una oportunidad única de jugar este partido sin agresiones, sin ver el enemigo en el otro compañero y discutir este proceso del presente y el futuro, con este Gobierno que en realidad está planteando otro ajuste si gana”.