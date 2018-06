Robo en una joyería local

Esta mañana se vivió una situación un tanto extraña en Casa Cored, la tradicional joyería ubicada en la Avenida Villegas, cuando un hombre que no sería de nuestra ciudad sustrajo una pulsera de oro a través de una sutil pero efectiva artimaña.

El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio y la policía utilizó un fragmento de ese video para iniciar la búsqueda del sujeto quien se llevó sin pagar un artículo del lugar.

Lo llamativo del caso es que en un primer momento desde el comercio aseguraron a La Opinión que a pesar de lo “sospechoso” del comportamiento del hombre no se habían registrado faltantes de joyas del local. Sin embargo y luego de examinar en detalle el video de las cámaras de seguridad lograron desentrañar la estrategia utilizada por el ladrón tras lo cual constataron que faltaba una pulsera de oro.

Por ello la policía, exhibiendo el video inició la búsqueda del sujeto en distintos comercios del rubro donde consultó a los responsables de dichos locales si identificaban al hombre que aparece en dicha filmación quien se retiró de la joyería con algo que no le pertenecía.