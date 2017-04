Robaron herramientas, gorras y plata, chicos y grandes imputados

Ayer, poco antes de las 7 el vecino Jorge Rivero que tiene un taller en la calle 3 de Caballería 66, descubriò que habían roto el portón de acceso y le habían robado dos amoladoras. Observó que al lado de un tapial de 1.80 m habían colocado una goma de auto para hacer pie y saltar a la casa vecina. El damnificado salió para hacer una diligencia y radicar la denuncia y en el taller quedó un empleado, Roberto Sotelo. Estaba tomando mate cuando ve ingresar a un vecino, un chico de 15 años que había saltado el tapial creyendo que no había nadie.

La reacción de Sotelo fue lanzarse sobre el adolescente e inmovilizarlo, pero el intruso comenzó a gritar hasta que lo escucharon la madre y otro chico que entraron por el portón violentado y se fueron contra Sotelo al que golpearon (sin lesiones de gravedad) hasta que se vio obligado a soltar a su presa. Los tres se fueron corriendo. Acudiò la Policìa, hubo que trasladar a Sotelo, presa de una crisis nerviosa, a la Guardia del hospital donde permaneciò unas horas en observación.

N Ya no estaban

Con los datos proporcionados por los policías, el fiscal de Menores, Martín Butti extendió una orden de allanamiento de urgencia sobre el domicilio de Tres de Caballería donde vive el menor imputado de robo. Las anoladoras, pese a la celeridad del procedimiento, ya no estaban en el lugar. No sólo quedó involucrado el que saltó el tapial si no también su madre `por amenazas y violaciòn de domicilio y el otro adolescente.

N Herramientas

Otro robo denunciado en las últimas horas del miércoles fue la de un vecino de apellido Zacarello que vive en Derqui al 800 a quien le habían robado numerosas herramientas, entre ellas una agujereadora.

Una rápida investigaciòn de los efectivos del servicio de calle y DDI permitió que el fiscal Walter Vicente extendiera una orden de allanamiento, diligencia que se cumplió en el domicilio de la calle Rivadavia 803. Allí secuestraron casi todo el herramental robado a Zacarello y quedó imputado el morador de la finca, Braian Roig.

N Las gorras

Por otra parte, ayer a la mañana, los efectivos de un patrullero observaron a dos adolescentes (16 y 17 años) que caminaban por la calle Alem entre Villegas y San Martín funando marihuana en pequeñas pipas. Los condujeron a la Comisaría para labrare un acta; ahí se dieron cuenta que estaban usando gorras como las denunciadas horas antes por la propietaria de un kiosco. A la señora María de los Angeles Villarreal le habían violentado una puerta para entrar al pequeño local de donde se llevaron varias gorras y $ 12.000 en billetes chicos.

El fiscal Buttiordenò allanar la casa del menor de los dos muchachos y allí encontraron $ 2.000 en billetes del valor de los denunciados. Los dos adolescentes quedaron imputados y anoche permanecían en la comisaría.