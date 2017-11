Robaron herramientas en el barrio Villegas

El delincuente –se presume que fue uno solo- entró sin ejercer violencia en la casa 89 del barrio Villegas donde en ese momento no había nadie. Desparecieron una bordeadora y una motosierra.

La denuncia la radicó Paola Piqué, se inició una causa por hurto que tramita en la UFI 5 a cargo del fiscal Manuel Iglesias.

N Perros

Hay una denuncia, otras más de las muchas que se han recibido en los últimos meses por “lesiones leves”. La terminología en este caso no se refiere a un accidente o pelea sino a las sufridas por un chico que fue mordido por un perro que, aparentemente, no es vagabundo. El animal tendría dueño, pero hasta ahora no ha ido ubicado.

N Prevención

El desarrollo de la muestra rural ha demandado un operativo especial de prevención del delito. “Habrá catorce efectivos en el interior del predio – efectivos francos de servicio que hacen horas extras pagas por la Rural- y varios móviles y motos en el exterior: Además desde la Jefatura Departamental han decidido que vengan refuerzos de la jurisdicción para que no se altere el cronograma de recorrido de la planta urbana” precisó el comisario Marco Arregui.

N ¿Sin cupo?

Siguen alojados en la Comisaría los dos imputados por abuso sexual, un caso ocurrido en Treinta de Agosto que cobró estado publico hace más de un mes. Se trata de dos hermanos, Miguel y Daniel Etchenique.

Y en el hospital siguen alojados, desde hace una semana, dos chicos de 16 años. Uno porque debe ser regresado al instituto donde sigue un tratamiento. Y el otro por trastornos de conducta relacionados posiblemente por alguna adicción.