Rivadavia se lució en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

En la última jornada (viernes) se disputaron los partidos de básquet femenino 5 vs. 5 y básquet masculino 3 vs. 3 con los siguientes equipos clasificados:

• Básquet 5 vs. 5 femenino:

Sub 13: Rivadavia

Sub 15: Rivadavia

Sub 17: Tres Lomas

• Básquet 3 vs. 3 varones (12 partidos en Argentino)

Sub 14: Ameghino

Sub 16: Rivadavia

Sub 18: Rivadavia

Es preciso recordar que el jueves se desarrolló el básquet masculino 5 vs. 5 con los siguientes resultados:

Sub 13: Colegio Miguel Di Gerónimo

Sub 15: Rivadavia

Sub 17: Colegio Miguel Di Gerónimo