Ripamonti trabaja de cara al 2019 aunque aún no se anota como candidato

El ex concejal del Frente Renovador, Juan Pablo Ripamonti, volvió a aparecer en la escena pública luego de casi un año en el que el joven dirigente realizó contadas declaraciones a la prensa local.

La razón de esta nueva aparición es el anuncio de que se encuentra trabajando de cara a las elecciones ejecutivas del año que viene aunque, cauteloso, señaló que aún no está analizando si él será o no candidato.

Consultado por este medio, Ripamonti comentó: “Aún no estoy pensando en ser candidato pero sí estoy trabajando para seguir generando proyectos y haciendo cosas por el bien de los trenquelauquenses. No estoy analizando otra cosa, estoy trabajando, haciendo reuniones con vecinos de diferentes lugares, más que nada convocando a diferentes sectores, ya sea empresariales como integrantes de clubes y de otras instituciones locales que pueden contar cómo están las entidades que representan actualmente y qué es lo que pueden aportar cada uno de ellos”, comentó antes de señalar que, entre las personas con las cuales se está reuniendo, se encuentran personas “del Frente Renovador, mucha gente del justicialismo y muchos economistas. Estoy abriendo la ventana y las puertas para tener un armado importante”.

n Inflación

Respecto de cuál es el resultado de esas reuniones y los análisis que en ellas se realizan, el dirigente comentó: “Hoy se vive una situación muy compleja y lo que más se recolecta en estas charlas con diferentes sectores de la comunidad es el problema de la inflación porque es una situación que le pega a todo el mundo, no zafa nadie. El que tenga más o menos dolarizada su economía puede zafar más, los demás no”.

Consultado sobre cuál es su visión sobre la gestión del intendente Miguel Fernández, Ripamonti comentó que “la gestión es buena, los déficits son operativos, son del día a día, como el déficit de finalización de obras y esto yo se lo he cincho personalmente al intendente. (El ex intendente Raúl) Feito operativamente era muy bueno, en todo lo que respecta al cumplimiento de los plazos. De Miguel (Fernández) hay que destacar su capacidad de gestionar recursos a nivel nacional y provincial. Hacía rato que no teníamos quién hiciera estas gestiones. Sin dudas es una gestión muy golpeada por el contexto nacional ya que los presupuestos se determinaron con valores en dólares que hoy son muy distintos”.

Por último, señaló que este contexto de crisis “ocurre por no reconocer una situación muy compleja de gran crisis que se terminó de reconocer semanas atrás. No reconocer, subestimar y ser cerrados. Ese es el problema de ser cerrado y no lograr acuerdos con todo el arco político. Hay que trabajar para no tener rechazos y de esa manera las condiciones de negociación son mejores. No te podés sentar a negociar con un presupuesto cerrado”.

n Otros

En este marco, cabe recordar que, hasta el momento, hay sólo dos confirmados para competir el año que viene para dirigir los destinos del distrito: el actual intendente Miguel Fernández y el presidente del HCD, Claudio Figal. A partir de allí, desde otros espacios políticos (Frente Renovador, Unidad Ciudadana, Gen y Unión Vecinal) se afirmó que llevarán sus propios candidatos aunque consideraron muy prematuro adelantar nombres.

En tanto, quienes sí afirmaron con contundencia que no tienen ningún interés en participar de la próxima elección fueron el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, José Carabelli, el ex concejal Germán Tanoni y la actual concejal por UNA, Laura Angelini. Por último, esta última no descartó ni confirmó que el ex intendente Raúl Feito pueda volver a ser candidato.