Ripamonti: el hombre que sueña y espera el final de la PASO 2017

A nivel local, la interna de 1Pais está que arde y a pesar de que Jordán se adjudicó el triunfo, su adversario, Juan Pablo Ripamonti, se mostró cauteloso a la hora de hablar de resultados y confía en que el escrutinio definitivo pueda llegar a dar un resultado favorable.

Al respecto, Ripamonti señaló: “Nosotros vamos a esperar el escrutinio definitivo porque el resultado no está cerrado. Lo que sí podemos decir es que hicimos una gran elección en Trenque Lauquen y únicamente nos fue mal en 30 de Agosto”.

En este sentido, el edil agradeció “a la gente que acompañó con su voto y todo el grupo de trabajo que colaboró durante estas elecciones”.

n Diferencia

Con respecto a los resultados, Ripamonti reconoció que “hay una diferencia de 9 votos a favor de la otra lista pero aún faltan escrutar dos mesas, así que las expectativas están puestas en esperar los resultados definitivos para tener la certeza”. Y reiteró: “Vamos a esperar el resultado del recuento de la Justicia Electoral, y hasta tanto no se expida no se aceptará una derrota”.

n Agradecimiento

Por otra parte, desde el sector que encabeza Ripamonti señalaron: “Queremos agradecer a todos los vecinos del distrito, por participar en este día de fortalecimiento de nuestra democracia. A quienes nos recibieron amablemente en sus hogares, nos acompañaron con su voto y a quienes nos expresaron sus diferencias”.

Y el agradecimiento se hizo extensivo “al maravilloso equipo de compañeros, fiscales y colaboradores que dejó todo. Gracias por comprometerse y poner el hombro por los sueños compartidos, por creer y trabajar por una Argentina mejor, unida, libre y soberana. Seguiremos firmes defendiendo los intereses de nuestros vecinos, nuestras convicciones e ideales”, remarcaron.