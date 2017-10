Ricardo Rodríguez ya es el interventor de Uocra Bahía Blanca

El último lunes, el dirigente gremialista Ricardo Rodríguez asumió formalmente como interventor de la seccional de Uocra Bahía Blanca luego de las denuncias por extorsión vertidas por la gobernadora María Eugenia Vidal que desencadenó en la renuncia de toda la cúpula de la filial bahiense.

En diálogo con La Opinión, Rodríguez explicó que “asumí el lunes por la mañana y el día martes por la tarde se terminó la auditoría contable la cual no arrojó ningún resultado negativo lo que quiere decir que la seccional se encuentra administrativamente ordenada”.

Asimismo, agregó que “nos hemos encontrado con una seccional con todos sus cuerpos orgánicos funcionando, con sus delegados trabajando ordenadamente, es una seccional muy grande que cuenta con 5 mil trabajadores hoy con expectativas y obras abiertas a licitación muy importantes para los próximos meses”, dijo y agregó que “a todo lo demás es muy poco lo que puedo decir, la comisión renunciante se puso a disposición de la justicia y también lo he hecho yo. Tomé la decisión de ponerme a disposición del fiscal para que no haya nada que pueda enturbiar esta nueva etapa”, dijo.

Por otro lado, Rodríguez informó que, en su primera jornada como interventor, participó de una asamblea con todos los delegados y subdelegados. “Fui muy bien recibido”, comentó.

n En Trenque Lauquen

Consultado sobre cómo continuará su labor en Trenque Lauquen, Rodríguez explicó que ya designó a dos colaboradores con el fin de no alterar el trabajo en la seccional de Uocra local. Se trata de Daniel Rodríguez y Miguel Rivadeneira. “Son personas con experiencia en este trabajo. Miguel trabajará tres días en Bahía Blanca conmigo y dos días en Trenque Lauquen”, dijo y recordó que “cuando en otra oportunidad estuve en Bahía Blanca unos cuantos meses estuvimos trabajando de la misma manera. Nosotros no tenemos una seccional conflictuada. El conflicto con el Círculo Médico está resuelto, de todos los conflictos que he pasado con todos los círculos médicos éste fue el peor por lo duradero y por lo que generó en una comunidad como la nuestra”.

Por último, Rodríguez explicó que “en Bahía Blanca está todo por verse, voy tomando contacto con la Cámara Argentina de la Construcción, estoy viendo si puedo hablar con el fiscal para ponerme a disposición. Hay que recordar que no hay una denuncia formal, todo lo que hay es una denuncia pública por parte de la gobernadora y eso desató todo lo que vino después”, culminó.