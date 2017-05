Reunión en el Comité de la UCR con la presencia de Fernández

El intendente municipal, Miguel Fernández, participó días pasados de la reunión quincenal del Comité UCR que contó con una amplia concurrencia de ex autoridades del partido y afiliados. En el encuentro el jefe comunal informó sobre su viaje a Estados Unidos, la situación hídrica de la zona y la gestión del Municipio.

Se encontraban presentes el ex intendente Juan Carlos Font; los ex legisladores Ricardo Tojo y Nora Arbio; los ex presidentes del Comité Víctor Hugo Rojas Centurión, Jorge Concepción y Delia Palomeque; el ex presidente del Concejo Deliberante Jorge Lamelo; ex concejales; el presidente del Consejo Escolar, Julio Lambert con consejeros escolares, Juventud Radical y militantes.

De acuerdo a lo comentado por las autoridades partidarias, en relación a su viaje a Estados Unidos el intendente comentó: “Es otro país con un modelo de gestión, con concepciones políticas diferentes a la nuestra y es otra cultura muy distinta, siendo algunas aplicables y otras no”.

Informó que recorrió varios estados con actividades diversas como la visita a la estructura de la Planta Monsanto, una Planta de Bioetanol, explotaciones agropecuarias y la recorrida por una granja de 700 hectáreas. Además se dedicó especialmente a conocer cómo se administran los condados, destacando la figura de un intendente (que tiene otra denominación) con perfil local, quien conduce pero no administra y que no es elegido por el partido político. Y un administrador principal, con carrera profesional e idóneo, siendo seleccionado por concurso y elegido por el Concejo Deliberante”.

Según lo manifestado por Fernández, le llamó la atención la presencia del voluntario en cada condado, personas con idoneidad que se involucran y deciden participar; como también, los Consejos Asesores, varios y diversos como el de Fauna, Espacios Públicos y otros, éstos no son vinculantes entre si pero son considerados. Destacó también que un estado de 50.000 habitantes aproximadamente, tiene 250 empleados y 100 de ellos son policías, son propios de cada condado. Los servicios que se pagan son más caros, pero se ve reflejado en la comunidad con caminos rurales asfaltados, donde todo funciona, hay prolijidad y orden en la vía pública.

n Crisis hídrica

La reunión continuó con el tema del agua en la región y según comentó Fernández se realizaron reuniones con autoridades provinciales y entre los pedidos que cada municipio planteó a las autoridades de Hidráulica, “Trenque Lauquen solicitó el arreglo de las compuertas del Canal Jauretche y garantizar la transitabilidad de los caminos rurales”, informó Fernández.

Por último se refirió a la gestión municipal manifestando que se ven avances a partir de los cambios recientemente realizados y dijo estar contento con el desarrollo de las obras de acuerdo a las previsiones realizadas calculando que se llegará a lograr lo acordado en distintas áreas.

Se abrió un espacio para las preguntas que fueron respondidas por el intendente, quedando demostrado el interés de los presentes por la actualidad municipal, para finalizar con una comida compartida entre los presentes.