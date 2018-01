Retiraron perros del centro que volverían a la calle castrados

Las instalaciones de Zoonosis no tienen capacidad para albergarlos, aunque se les está buscando hogar para que no vuelvan al centro.

Personal del área de Zoonosis realizó el fin de semana tareas de prevención en la zona céntrica de la ciudad cabecera, cubriendo el recorrido comprendido por el Maratón de Reyes antes que se concrete el mismo con el fin de evitar problemas con perros de la calle, y se recogió un total de 17 perros.

La medida obedeció a una iniciativa de salud pública y ante la realización de la prueba atlética que congrega a mucho público a lo largo de todo el recorrido, para que todos puedan asistir con sus familias y evitar problemas con perros. Y así de los 17 animales recogidos (todos machos) 7 se encontraban ayer todavía en el Centro de Zoonosis porque debían ser castrados y vacunados, mientras que los otros 10, que ya estaban castrados, fueron liberados debido a que las instalaciones del Centro no tienen capacidad para albergarlos, especulándose con que el resto también podría ser liberado entre hoy y mañana si es que no se les encuentra un hogar antes.

N Castración

De todas formas, la titular de Zoonosis, Rosario Guarrochena, aclaró que fueron retenidos los perros “que más problemas venían causando, porque corrían autos y generaban otras situaciones, largándose primeramente los más tranquilos, a los que habitualmente sólo se los ve acostados en alguna vereda, una vez culminado el Maratón”.

En tanto, la veterinaria también explicó que una vez castrados la conducta de los perros generalmente mejora y es por eso que a pesar que los animales volverán a la calle se espera que no sean tan problemáticos como venían siendo. “Con la castración se tranquilizan, no de un día para otro, pero sí mejoran su conducta ya que bajan hormonalmente la ansiedad, no pelean por hembras y son menos territoriales”, señaló, resaltando que “castrar es importante, no sólo a las hembras, sino también a los machos”.

N Espera por el refugio

Otro punto destacado por Guarrochena es que tras el operativo no apareció ningún dueño a pesar que había perros con collar.

En tanto, el retorno de los animales a la calle se debió a que el Centro de Zoonosis no tiene capacidad para albergarlos, algo que cambiará una vez construido el anunciado refugio en la Ampliación Urbana. “En Zoonosis hay dos caniles que son para control antirrábico o para perros mordedores, por eso no podemos retener a tantos animales ahí, sobre todo si ingresan animales que tienen que estar ahí”, dijo la entrevistada, volviendo a destacar que por el momento fueron retenidos los más problemáticos, que solían estar en las zonas de Villegas y Tte. Uriburu, por un lado, y de Villegas y 9 de Julio, por otro.

Aunque cabe aclarar que antes de ser devueltos a las calles se buscará ubicar a estos perros con ayuda de las protectoras locales. En tanto, se dejó en claro que esta situación cambiará una vez que el refugio esté en funcionamiento y los animales puedan ser contenidos en condiciones apropiadas.