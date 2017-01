Resultados y programa del Reencuentro

En cuanto al fútbol masculino disputado en canchas del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”, el duelo entre Debernardi y Carnicería Ávila terminó igualado sin goles; Construcciones Rosino le ganó por 3 a 1 a Barrio Esperanza; y se dio el empate en 1 entre Los Luceros y Salvatore.

Mientras que en damas, con el fútbol reducido, se dio un empate en 3 entre Las Viejis y El Cuarteto; Sarmiento y Kamikaze igualaron 4 a 4 en un encuentro cargado de goles; y fue triunfo por la mínima diferencia de Las Canarias sobre Las Tu Tu.

n Tenis y pádel

En canchas de Barrio Alegre tuvo lugar el tenis single masculino con triunfo de Federico García sobre Lautaro Brucart por 9 a 0; además Franco Paturlane venció a Juan C. Villanueva por 9 a 3; Ernesto Paso doblegó por 9 a 0 a Santiago Paso y se dio el triunfo de José Acursio sobre César Almeida por 9 a 5. En tanto, debieron postergarse los partidos Juan P. González vs. Leandro Abrahan, Luis Cantero vs. Pedro Rivero y Carlos Márquez vs. Javier Bartolome.

En cuanto al pádel, en damas se jugó un sólo partido donde la dupla Figal–De Los Santos le ganó a De María-Conde por 6/2 y 6/3. En caballeros se dividió el certamen en sexta y séptima división, siendo en sexta el triunfo de Palomeque-Alonso sobre López-López en doble 6/0; Spinelli–Fornes le ganaron a Paso–Paso por 6/0 y 6/0; y Mordau–Sangla se impusieron ante Márquez–Arrastúa por 6/0 y 6/0. Ya en séptima división se dio la victoria de Fernández–Fernández sobre Constantini–Córdoba por 3/6, 7/5 y 7/6, y el duelo Córdoba–Ramos vs. Martín–Martín quedó postergado.

n Para hoy

Al cierre de esta edición los deportes se repartían en varias sedes con fútbol, tenis, pádel y el debut del voley adaptado y el cestobol. En tanto que hoy seguirá el fútbol once, a la hora 20.15, con el duelo Autoservicio Bicentenario vs. Maxikiosco SB; a las 21.30 Aguadas La Unión jugará contra Electroingeniería Trenque Lauquen y a las 22.45 Consucer frente a Uocra.

Además mañana se medirán AC Escapes vs. El Mate (20.15), Los Cachachas vs. Construcciones C y C (21.45) y FG Industrial vs. Lago Rojo (22.45).