Restructuración: un grupo de acreedores rechazó la oferta de la Provincia

Un grupo de acreedores de la provincia de Buenos Aire rechazó la oferta hecha por el gobierno de Axel Kicillof de restructuración de la deuda que prevé una quita del 55% en los intereses y una reducción en el capital del 7% con tres años de gracia.

El comité de acreedores en cuestión es Ad Hoc, un grupo de bonistas que dice tener el 40% de la deuda bonaerense y que a través de un comunicado dio a conocer la negativa.

El grupo sostuvo que se trata de una oferta “unilateral” y consideró que “no refleja la capacidad de pago de la Provincia”, por lo que llama a encarar una nueva negociación “de buena fe”.

Tal como viene señalando DIB, con la nueva oferta el Estado provincial dejaría de pagar, en lo que resta del año, unos US$ 900 millones y debería hacerse cargo del primer cupón de la deuda reestructurada recién en 2023, el año electoral, y solo por unos US$ 130 millones. Mientras tanto, deberá seguir abonando la porción de deuda no incluida en la propuesta, contraída con organismos internacionales o con contratos regidos por la ley argentina.

La Provincia debería pagar este viernes un vencimiento por US$ 110 millones, aunque ya anunció que no lo hará. En este marco, cuenta con tiempo hasta el 31 de mes para llegar a un acuerdo, ya que si no paga o reestructura entrará en default. (DIB) MT