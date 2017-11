Resistió un control, huyó, lo detuvieron y golpeó a una policía

La madrugada del domingo se registraron dos episodios de violencia.

Uno dio lugar a una denuncia y posterior formación de una causa caratulada “Daño”.

El damnificado, Juan Martín Montejo, relató que había dejado su auto estacionado en calle Teniente General Uriburu entre Villegas y San Martín, señaló que había mantenido una discusión por un incidente de tránsito con otros hombres que terminaron rompiéndole el parabrisas y el vidrio de la puerta delantera derecha. No pudo identificar a los agresores uno de los cuales respondería al apodo de “Colorado”.

N “Dolo eventual”

El otro episodio fue mucho más grave; arrancó en la esquina de Villegas y 9 de Julio donde los inspectores de Tránsito estaban llevando adelante un operativo de control, que incluía el test de alcoholemia.

En el curso de esta dinámica, hicieron señas para que se detuviese al conductor de un auto que iba acompañado de dos mujeres jóvenes que, al detenerse el vehículo, se bajaron. En ese momento, el hombre aceleró para escapar del control, las rozó peligrosamente provocándoles lesiones leves, (una golpeada en un tobillo y la otra en la cadera) y huyó. Los inspectores dieron aviso al 911; a los pocos minutos los efectivos de la cuadrícula lo encontraron, le indicaron que de detuviese, ni acataba la orden hasta que, en una maniobra rápida, le cruzaron el móvil y no tuvo más remedio que frenar. La historia no terminó ahí, cuando le ordenaron que bajara del auto, se resistió y comenzó a distribuir trompadas, una de las cuales hizo blanco en una oficial que no sufrió lesiones.

Finalmente lo redujeron e identificaron como Juan Andrés Aramendi (29), domiciliado en 30 de Agosto.

Al instriuir la causa la Policía la caratuló “Daño, desobediencia, lesiones leves por dolo eventual (no podía ignorar la peligrosidad de sección cuando aceleró para escapar y embistió a sus amigas), atentado y resistencia a la autoridad”