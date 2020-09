Repudio de organismos de DD.HH. a dichos “despectivos” de Sergio Berni en televisión

Organismos de Derechos Humanos repudiaron a través de un comunicado los dichos del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en el programa RM, conducido por Romina Manguel en A24. En tanto, en las últimas horas, el funcionario se disculpó a través de su perfil de Twitter.

“Las declaraciones vertidas en la señal A24 por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, refiriéndose al ‘sector de los derechos humanos’ de manera despectiva y estigmatizante, ofenden nuestra historia y nuestra lucha”, señalaron los firmantes en el escrito.

“Los Organismos abajo firmantes, que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia”, añadió el texto.

Asimismo, el documento subrayó: “Llamamos al Ministro a ocuparse de los graves problemas que atraviesan la provincia y el país. Le recordamos, además, que la exposición mediática no reemplaza a la gestión, y que debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro”.

En la entrevista Berni dijo sobre los Organismos de derechos Humanos: “Asuntos internos (dela Policía) es un lugar complicado. Se lo he ofrecido al sector de los Derechos Humanos. No aceptaron ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Ese sector no se compromete, es puro ‘bla, bla’. Cuando les digo que se hagan cargo no se comprometen. Ellos cobran cinco, seis veces más. Empiezan a trabajar al mediodía, se van a la tarde, se la pasan viajando”.

No obstante, esta tarde, luego de conocerse el documento, el Ministro pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter:

Los firmantes

La lista de organismos que firmaron el comunicado es la siguiente:

Abuelas de Plaza de Mayo / Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora / Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas / H.I.J.O.S Capital / Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos / Liga Argentina por los Derechos Humanos / Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) / Asociación Buena Memoria / Fundación Memoria Histórica y Social Argentina / Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza / Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz / Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. (DIB) AR