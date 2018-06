Representantes de la cultura treslomense en los Juegos BA

La Dirección de Cultura y el Área de Adultos Mayores realizaron días atrás en el Centro Cultural Vieja Usina la exposición y premiación de la etapa distrital de los Juegos Bonaerenses 2018 por las disciplinas poesía, narrativa, dibujo, pintura, objeto tridimensional y pintura PCD.

Los ganadores de cada disciplina, que representarán al distrito de Tres Lomas en la etapa regional, que se realizará el 29 de agosto en General Villegas, fueron: en literatura – poesía sub 18, 1º Mateo Rossetti Santalucía y 2º Sofía Fogale; en literatura – poesía adultos mayores, 1º Elena Salvá, 2º Omar Martínez y 3º Ana María Flores, obteniendo menciones especiales Estela Acosta y Norma Wagner; en literatura – narrativa sub 15, 1º Valentino Solari; en literatura – narrativa sub 18, 1º Ludmila Caseres, 2º Sofía Fogale y 3º Nahuel Araujo; en literatura – narrativa adultos mayores, 1º Elena Salvá, 2º Estela Acosta y 3º Norma Wagner; en artes plásticas – dibujo sub 15, 1º Marcos Casal y 2º Valentín Diego; en artes plásticas – pintura sub 15, 1º Yanet Dagostino; en artes plásticas – dibujo sub 18, 1º Margarita Santiago, 2º Estefanía Acosta y 3º Abigail Buffone; en artes plásticas – pintura sub 18, 1º Abril Santiago, 2º Milagros Barrio y 3º Agustina López; y en pintura PCD (Personas con capacidades diferentes), 1º Ana María Herrero y 2º Alexis Pereyra.

Además, al finalizar la premiación se realizó un Café Literario con los escritores locales en el marco del Día del Escritor, donde cada uno compartió sus creaciones.