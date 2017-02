Reparación Histórica: la oficina local de ANSES busca llegar a todos los jubilados

La oficina local de ANSES continúa trabajando en la implementación del programa de Reparación Histórica que impulsa el Gobierno nacional buscando llegar a todos los jubilados, sobre todo a aquellos que todavía desconocen los alcances de dicho programa, que según datos del organismo a nivel nacional ha beneficiado a casi 900 mil jubilados.

En este sentido, el titular de la UDAI Trenque Lauquen, Patricio Auge y personal de la oficina están recorriendo los hogares de adultos mayores del distrito y partidos vecinos con el fin de hacer un relevamiento y acercar información a los residentes que podrían estar en condiciones de adherir al programa.

“La implementación sigue vigente, la mayoría que cobró en forma automática aceptó los convenios y estamos saliendo a los hogares de abuelos porque estamos detectando que hay muchos que no conocen el programa”, comentó Auge.

Al respecto informó que “estuvimos en el Hogar Castella, la directora nos abrió las puertas y nos preparó un listado con el nombre y Cuil de cada uno de los abuelos, procedimos a relevarlos y hemos ido a visitarlos para llevar adelante el procedimiento que implica la RH; también hemos tramitado a muchos la exención de huellas ya que no pueden movilizarse”.

Además señaló que “lo mismo hicimos esta semana con el hogar de Salliqueló y encontramos a varios con derecho al reajuste” y a modo de ejemplo comentó que “existe el caso de una persona que está cobrando actualmente $ 7.000 y ANSES le está proponiendo $ 20.190 y al no saber nada al respecto no ha efectuado ningún trámite, por lo cual ahora coordinaremos con su directora cómo vamos a implementar las actuaciones para que lo pueda cobrar lo antes posible”.

Al no existir un registro de los hogares que funcionan en el distrito, Auge instó a los encargados o titulares de dichos lugares a acercar a la oficina local de ANSES “los listados con nombre, apellido y número de documento (Oro N° 367) para poder relevar la situación de cada uno buscando la mejor opción para el ciudadano a fin de que el jubilado no se pierda este beneficio que es un derecho”.

Por otro lado comentó que “también hay muchos que no están jubilados, pero le podemos dar la PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor) y con esto contar con PAMI como obra social que es de suma importancia para esta gente”.

Asimismo invitó “a los hogares de ancianos de las ciudades vecinas para que hagan lo mismo ya que también se verán beneficiados ya que el abuelo tendrá una mejor situación económica y de salud”.

n No contributivas

En otro orden confirmó que “las pensiones no contributivas por vejez, que son otorgadas por el Ministerio de Desarrollo se pasarán a la órbita de ANSES, transfiriéndose a la PUAM, pasando a cobrar de $3.962 a $ 4.528,92. Es para destacar también que quedarán afiliados a PAMI pasando a tener una cobertura muy superior”.

En este sentido informó que “esto se hará de oficio y por eso solicitamos a los pensionados que se acerquen a la UDAI para actualizar y corroborar sus datos personales para un mejor traspaso; además deben empadronarse en PAMI para poder gozar de los beneficios que hoy no tienen. Si tienen apoderado deben acercarse a la UDAI a ratificar o rectificar al mismo”.