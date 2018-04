Renuncia del Consejo Asesor y las razones de la decisión

El Consejo Asesor del Ente Descentralizado de 30 de Agosto presentó su renuncia este martes y por estas horas los ahora ex integrantes del organismo están esperando la aceptación formal de su alejamiento, al cual marcaron como “indeclinable” y basaron en una falta de respuesta ante pedidos de informe y acción hacia algunos integrantes del gabinete municipal.

Alberto Vázquez, uno de los ex consejeros renunciantes, explicó que el paso al costado “fue unánime”, dirimiendo los seis integrantes titulares del Consejo, él, Carlos Soula, Jerónimo Beneitez, Tomás Rodríguez, Carlos Soriano y Raúl Ércoli. En tanto, una vez que sea aceptada la renuncia formalmente se esperará ver qué ocurrirá con los cinco suplentes, quienes están en condiciones de asumir en los cargos vacantes, destacándose que inicialmente había seis titulares y seis suplentes, pero ya se había dado una baja en el cuerpo.

Vázquez explicó que “la renuncia fue presentada ante el director del Ente Descentralizado (Jorge Zapata), con una copia al intendente (Miguel Fernández)”, y que “esto se venia elaborando desde hace un tiempo porque no se encontraba el respaldo o la formalidad del funcionamiento”. “Entendimos que para muchas de las reuniones que pedimos con algunos funcionarios, o no querían venir, o no tenían tiempo, y a partir de eso no le podíamos dar las explicaciones necesarias a los vecinos. Habíamos sugerido la presencia de algunos funcionarios de la intendencia y no sabemos si eran llamados para dar explicaciones o no había tiempo. Nosotros no tenemos poder de decisión pero el Consejo fue creado para aggiornar la labor municipal y de las autoridades recibir la marcha del accionar de la Municipalidad, como para poder volcarlo a la comunidad. Durante el primer año trabajamos muy bien, pero después vimos que a medida que iban surgiendo inquietudes y necesidades no se volcaban. Aunque no podemos decir lo mismo del intendente, quien le dio importancia al Consejo, se reunió con nosotros más de diez veces y nos apoyaba. Siempre estuvo presente en 30 de Agosto pero no encontramos en los funcionarios esa misma respuesta”, explicó.

“A lo mejor somos nosotros”

Este Consejo Asesor del Ente Descentralizado se conformó mediante el voto de los vecinos el 8 mayo de 2016, asumiendo 12 días después, y entre las cuestiones que influyeron en la decisión de la renuncia se marcó además el no conocer detalles del estudio hídrico que inició la Universidad Nacional de La Plata en 30 de Agosto, algo que no le permitía a los consejeros brindar respuestas a los vecinos que se preocupan cada vez que llueve por falta de información; así como también se señaló falta de detalles sobre los presupuestos municipales, más allá del conocimiento de que “a 30 de Agosto se le destina aproximadamente entre el 13,5 y 14 por ciento del presupuesto total”, aunque sin que se hayan podido hacer sugerencias por el tema, y otras cuestiones. “La cuota de paciencia creo que la cumplimos. A lo mejor somos nosotros, no queremos caer en la soberbia, por eso creímos que llegó el momento de dar un paso al costado”, marcó Vázquez.

El entrevistado también destacó que el trabajo de los consejeros es “ad honorem y para el pueblo”, y que “se venía viendo un desgaste” por el que los seis integrantes del cuerpo estaban “convencidos que no había más sentido estar”. “No quiero decir que esto no funcione. Ojala que quienes sigan puedan hacer funcionar el Consejo. 30 de Agosto va creciendo, se han logrado cosas y la gestión ha avanzado”, culminó.