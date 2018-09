Renuncia de Caputo, suba del dólar, contexto económico y qué se espera para fin de año

El último martes fue realmente movido en lo que respecta al clima político que hoy vive el país ya que, en un día en que se realizaba un paro nacional, se conoció en las primeras horas de la mañana la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo.

Esta decisión del funcionario causó sorpresa en propios y extraños. Por esa razón, La Opinión decidió consultar a distintos dirigentes políticos locales para conocer cuál es el análisis que hacen al respecto y cómo avizoran el clima político que se prevé de aquí a fin de año, momento en el cual, históricamente, se despliegan especulaciones sobre posibles acciones conspirativas que pudieran desencadenar un estallido social.

En este marco, Lucas Castrillón, dirigente del Gen, expresó: “En primer lugar, espero que la Justicia condene a Caputo quien endeudó al país por más de cien años, escondió que tenía acciones y empresas offshore y eso me parece lamentable. Con respecto a su renuncia creo que es una consecuencia más de que el control de la economía y de la política por parte del gobierno hoy le pertenece al FMI. Si ya tuvimos un ajuste feroz y una devaluación de casi el 100% esto se va a seguir profundizando y vamos a pasar a ser una colonia del FMI y de las decisiones que este organismo quiera tomar en el país”, dijo antes de agregar: “Sinceramente estamos muy mal. Cambiemos profundizó mucho más de lo que yo hubiera imaginado su política de entrega económica. Y este último paro fue para que el gobierno tome recaudos, el paro es una acción de los trabajadores para tratar de torcer un poco las medidas económicas que están golpeando a todos. Y, si el gobierno no cambia, el clima social adverso va a seguir potenciándose y va a haber mayores medidas de fuerza”.

Por último, señaló: “De todas maneras, a pesar de que Cambiemos haya traicionado a su electorado y hace todo lo contrario a lo que se manifestó oportunamente va a terminar su mandato porque la sociedad ha crecido y eso habla de la necesidad de que se mantenga la institucionalidad en el país. Pero sin dudas el fin de año va a ser muy duro y el 2019 también y pienso que este gobierno ha sido el responsable de generar una fábrica de hacer pobres en la Argentina”.

n Cortocircuitos

Por su parte, el presidente del PJ, Néstor Baselli, comentó que “lo que uno puede saber desde acá y por lo que comentan los medios que por lo general uno lee, esta renuncia de Caputo se dio porque el ahora ex funcionario había dilapidado las últimas reservas que habían ingresado por el préstamo del FMI las cuales se esfumaron en los tres meses que él estuvo. Esto generó un cortocircuito entre el Ministro de Economía y el FMI y por eso lo inyectaron. Y el resultado de esta mala praxis es someternos más de lo que ya estábamos sometidos. Por supuesto, luego de esta renuncia no va a cambiar absolutamente nada, va a aumentar la injerencia del FMI más de la que ya teníamos”.

Respecto del clima social que por estos días se vive en la Argentina, el dirigente señaló: “Ya lo veníamos anunciando, no porque fuéramos unos iluminados, sino porque sabíamos que se va iba a dar naturalmente por la necesidad de la gente y porque los trabajadores ven que el resultado de las paritarias, que en el mejor de los casos cerraron al 25%, están lejos de los pronósticos de inflación que van del 42% al 45%. Esto va a hacer que la conflictividad social vaya en aumento. Los alimentos del mes de agosto aumentaron un 4% y se prevé que para septiembre la inflación va a ser del 6%. Y esto hace que al que está dependiendo de un plan social o de changas los alimentos se vayan de la mano”.

En otro párrafo de sus palabras, el dirigente comentó que, en esta coyuntura “el municipio tuvo que abrir la Casa del Niño para dar de comer porque ve que la realidad alimentaria se va a ir complejizando, la inflación, la desocupación y la pobreza van a ir en aumento porque la gente no puede acceder a la medicación, al trabajo, a los medicamentos. Y las medidas que se toman van en contra de los más pobres, de la clase media y los jubilados. Esperemos que el gobierno tome las medidas para revertir esta situación. Siempre tratamos de colaborar y de encauzar siempre las cosas por los cánones democráticos y de la contención pero tampoco podemos revertir las medidas que ellos toman a nivel nacional, provincial y que (el intendente Miguel) Fernández, más allá de algunos paliativos, no hace nada para revertirlas. Le faltan recursos, fondos que no reclama y, por otro lado, toma créditos para suplir esa falta”.

n Para peor

Por su parte, el concejal del Frente Renovador, Jorge Jordán, comentó: “Realmente no es bueno para Argentina que un director del Banco Central renuncie a tres meses de haber asumido. Sabemos que es un cargo importante que dura seis años y hacerlo a los tres meses no es una buena señal”.

Sobre la situación social que por estos días se vive en la Argentina, señaló que “lamentablemente esto está empeorando cada día más, se pone mas difícil vivir, el gobierno no para de aumentar las tarifas, los costos de vida cada vez son mayores y pienso que esto va a seguir empeorando. Ya es hora de que el gobierno reflexione y ponga un punto final a los desmedidos aumentos de tarifas, servicios y ponga un freno a la inflación porque hoy el panorama es muy complicado y en un futuro, si no se toma otro rumbo, el panorama va a ser dramático”.

n Sorpresa

Por último, el dirigente del PRO, Carlos Bilbao, expresó que “personalmente me causó bastante sorpresa independientemente de que se sabía que había un planteo que dentro de la cartera de Economía, más que un planteo una discusión porque (Luis) Caputo era uno de los que opinaba que el dólar tenía que controlarse y el resto de los funcionarios de Economía planteaba que había que dejarlo flotar libremente con el Banco Central ayudando a que no haya una subida o bajada brusca, para evitar un terror cambiario. Evidentemente el presidente Macri optó por la opción de que el dólar sea de movimiento libre y eso fue lo que generó la renuncia de Caputo. Es la explicación técnica de lo que ocurrió el martes”.

Por otro lado, Bilbao señaló, desde su punto de vista que “en un contexto inflacionario, el dólar no tiene mucha diferencia con la leche o con las masitas, la inflación hace que suba todo, el dólar está incluido dentro de ese paquete. Personalmente pienso que hay que dejarlo fluctuar, que vaya subiendo, a veces más, a veces menos”.

Respecto de su análisis sobre el paro nacional del último martes, el dirigente comentó que “yo lo dividiría en dos: lo político y lo real. El paro general del martes fue político para generar inestabilidad y querer tapar con esa medida de fuerza problemas que tienen ex funcionarios con la justicia de la misma manera que dirigentes sindicales. Nada tiene que ver eso con los vecinos de a pie que están pasando un momento muy difícil, con sueldos que no acompañan la inflación y con movimientos de precios que sí la acompañan y sufriendo un ajuste de tarifas que durante años estuvieron trabadas y hoy se están actualizando. La realidad es que al tipo de a pie se le complica y eso es real, pero no tiene nada que ver ni Moyano, ni Plaini ni ninguno de ellos. Pero la realidad es que la situación está muy complicada en casi todos los gremios y es entendible porque es una cuestión puramente económica. No hay ningún fantasma. Pero hoy al Estado no le alcanza la plata porque si emite genera inflación y, entonces, debe cobrar impuestos. Hasta que el gobierno no acomode los gastos con los ingresos lamentablemente vamos a seguir igual. Hasta que no se deje de gastar $32 mil millones menos de lo que hoy se gasta vamos a estar en la misma situación que una casa que gasta $30 mil y gana $20 mil”.