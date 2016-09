Renovación peronista

Hoy es necesario continuar y profundizar aquella renovación, sostiene. Sin excluir ni jubilar a nadie, necesitamos encontrar ideas potentes, que orienten el futuro y sean consecuentes con nuestras banderas históricas: construir una sociedad más justa, en la que la acción del Estado priorice a los excluidos y genere independencia económica a partir de mejor educación, más producción y más cambio tecnológico.

Hay tres ejes centrales en esta renovación, cada uno de los cuales habla de continuidades y de cambios. A saber: 1. Movimiento, pero sin enemigos democráticos. El peronismo seguirá siendo de los sectores populares, o no será nada; con su columna vertebral en los trabajadores organizados y en quienes están excluidos del mundo del trabajo. Pero tener base popular no quiere decir tener el monopolio del pueblo. Hay que admitir que los argentinos se expresan también a través de otros partidos: adversarios políticos, que tienen ideologías antagónicas a la nuestra, pero igualmente legítima.

Son adversarios con los que no renunciamos a coincidir en temas puntuales, pero a los que habremos de enfrentar en elecciones, porque tenemos visiones distintas de la Argentina: creemos que las políticas del liberalismo concentran el ingreso, excluyen e impiden el desarrollo nacional. Pero afirmamos que nadie que se someta al voto popular es nuestro enemigo: enemigos son los que atentan contra la paz nacional desde afuera y aquellos que conspiran contra la democracia desde adentro.