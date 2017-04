Remodelación del acceso, gran paella y perros callejeros

n Por teléfono

n Quema de basura

Un vecino se comunicó “para avisarle al vecino o vecina, de la calle Di Gerónimo al 1100 (esquina Arrastúa) que la próxima vez que queme basura lo vamos a denunciar. A la nochecita, de vez en cuando junta basura y la quema, el humo ingresa a las viviendas y los vecinos no sabemos a quién acudir”.

n Paella

Daniel se comunicó para expresar su satisfacción por la realización de la gran paella. “La verdad que está muy bueno que se hagan este tipo de cosas en Trenque Lauquen, más allá de que pueda haber surgido algún inconveniente. Ojalá que la experiencia se reitere con el locro del 9 de Julio como anunció el intendente”.

n Paella1

María también expresó su visión sobre la gran paella realizada en el Playón de la Estación. “La próxima vez podrían organizarse mejor, uno entiende que fue una propuesta nueva pero estuvimos esperando varias horas para que nos den la porción que habíamos comprado”.

n Acceso

Un vecino se refirió al proyecto de remodelación del Acceso García Salinas. “No me importa si no es una prioridad, algo hay que hacer con el acceso, con la plaza, con las veredas rotas del centro. Es una lástima que Trenque Lauquen vaya perdiendo la belleza que supo tener”.

n Por la web

n Acceso

Respecto del proyecto para remodelar el acceso, Fernando opinó: “Que saquen las palmeras que pusieron que nada tienen que ver con la estética de la ciudad”. En tanto,

María expresó: “Que se dejen de gastar plata y corten el pasto de las ramblas y plazas”.

Por último, Pedro señaló: “Este Gobierno es cada vez más parecido a la anterior gestión. Mucha cáscara y pocas nueces”.

n Cloacas

Federico dejó su mensaje para denunciar que “en calle Lagos y Hernández es nauseabundo el olor que hay a cloacas. En Blandengues y Ugarte siempre rebalsa la cloaca y al barrio le deja una hermosa fuente de agua. Espero que alguien resuelva algo”.

n Perros

El tema sobre qué hacer con los perros callejeros siempre es controvertido. En este punto, Marcela expresó: “Hay perros peligrosos sueltos por toda la ciudad que son vagabundos, y están aquellos que los dueños dejan pasar las horas en la calle, pitbulls, rotweiller, etc., sin bozal como si fueran gatitos mansos. Es de terror que suceda eso, que se los deje sueltos. Los dueños deben responder por sus perros evitando que sucedan daños. ¿O hay que esperar a que nos coman para quejarse?”

Por su parte, Cristina también comentó cuál es su visión sobre este tema: Realmente se está haciendo muy difícil salir a caminar sin encontrar algún perro agresivo. Esta mañana en calle 9 de Julio entre el 300 y 400, venían corriendo dos perros grandes y uno me quiso atacar, así de la nada y porque sí. Creo que tendría que volver la perrera”.

Manuel también se refirió a este mismo tema comentando que “a todos los que mantienen y alimentan los perros en la calle deberían hacerlos responsables de los daños que generan. Si quieren mantener y cuidar perros deberían hacerlo en el patio de sus casas y hacerse responsable de lo que ocurra con y por ellos, como cualquier dueño de perro. No puede ser que por un grupo de personas que deliran con los perros todos tengamos que soportar desde la mugre que generan hasta los accidentes. Cuando ocurra una desgracia con algún nene, me gustaría ver a estas personas reconocer que alimentaba y cuidaba del animal; como eso no va a pasar, vamos a tener que pagarlo entre todos ya que la responsabilidad va a recaer en la Municipalidad”.

Y Daniel cerró esta serie de comentarios indicando: “Como siempre, en la conciencia ciclotímica y pendular de nuestra sociedad, se pasó de tener una perrera y de un fuerte control de los perros en la calle a el otro extremo de que no hay ningún control y los pichichos son amos y señores de la vía pública. No hay prevención de accidentes con perros, sea por mordeduras o porque provoquen accidentes de tránsito, de ningún tipo. Tampoco hay quien controle a los dueños irresponsables. Sólo queda hacer la denuncia después de que ocurrió el hecho. ¿Y si el animal es un perro de la calle, quién se hace responsable?”

n Veredas sucias

Silvana se expresó sobre el estado de la calle Villegas donde señala que hay un importante descuido: “Personalmente me da náuseas caminar por la Villegas. El plátano es la peor planta que puede tener la avenida principal. Les gusta a los tordos más que otras plantas. Las bolitas tiran pelusa que es una de las más alergénicas, además de que esa pelusa ensucia la ropa de la vidriera de los locales. Estaría bueno hacer un plan a mediano plazo donde se vayan quitando plátanos y poniendo álamos en su reemplazo, la superficie que ocupan sobre la vereda es menor, crecen rápido, se producen en el vivero local, es una planta acorde a nuestro clima”.

n Edificio en calle Roca

Miguel se refirió a la suspensión de la construcción del edificio de calle Roca: “Una obra suspendida, inmueble que fue la sede del actual intendente en la campaña electoral, ex dueños del local, de los cuales uno es concejal y otro funcionario municipal (casualmente auditor interno), funcionarios que aprueban la realización de la obra. Qué mal huele todo esto”.

n Por el facebook:

n Perros

María Julia también opinó por esta vía sobre el problema que generan los perros callejeros en la ciudad: “Todos los días mascotas con dueños en las calles. Cada uno tiene que ser responsable, basta de abandono. Los perros no son los culpables. Con todo respeto a la sociedad, que la gente no tire más animales y a castrar, esa es la solución”.

n Boulevard sucio

Eli dice vivir en calle Villegas y afirmó: “Antes me sentaba en la vereda y ahora ya no se puede salir. Salís a caminar y en todos lados sentís ese olor”.

n Por Whatsapp

n Paella

Una vecina esgrimió quejas en torno a la gran paella que se organizó días atrás en el marco del 141 aniversario trenquelauquense. “Lo que no se ha dicho de la paella todavía, se entregó a deshora, algunos componentes estaban crudos y las últimas porciones fueron muy diminutas. Calcularon mal las cantidades y el tiempo”, sostuvo.

n Mejor atención

Otra vecina reclamó por mejor atención en el Centro de Atención Primaria para la Salud “Ramón Carrillo”. “Tuvo que ir a la salita Carrillo mi mamá y le dijeron que tenía turno a las 2 de la tarde. Cuando llamó para pedir turno por teléfono no le pidieron el nombre ni nada y le dijeron ‘venga que la vamos a atender sin el nombre’. Llegó más o menos a las 2 de la tarde, yo la acompañé, y eran las 4 y estábamos en la salita todavía. Nos atendió el médico y nos dijeron ‘usted recién para las 6 tiene el turno’. Había doce adelante. ¿Por qué la hicieron ir a las 2 de la tarde? Tantas horas. Gente grande. Había más gente, todos jubilados. La verdad, una vergüenza, una falta de respeto total”, contó.

