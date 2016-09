Regresión política

Los primeros signos de desconocimiento de la legitimidad del actual presidente por parte de la señora aparecieron horas antes de terminar su mandato, en diciembre del año pasado, cuando se negó a traspasarle los atributos del poder. Los analistas tradicionales analizaron la movida como una manifestación de su herida narcisista. Sólo los observadores más agudos consideraron el desplante como una señal hacia la militancia para dar comienzo a la resistencia contra la nueva “dictadura” en ciernes.

Es inútil: la ex mandataria no acepta que perdió las elecciones y se empeña en adoptar actitudes políticas rayanas en lo destituyente. Es un empeño vano. Los procesos políticos no caminan en sentido contrario al devenir histórico.

El regreso de Perón a la Argentina, luego de 18 años en el exilio, era el clamor de los nuevos tiempos, al punto tal que la oposición política pedía por su regreso al país para inaugurar una etapa de reconstrucción en la paz, que culminó con el abrazo de Perón-Balbín.

En la Argentina de hoy, nadie está pidiendo el regreso de nadie; por el contrario, el común de la gente, y de todos los sectores sociales, no quieren ninguna vuelta al pasado. Hombres y mujeres de todas las edades, jóvenes con ideales de justicia y libertad, proyectan su pensamiento hacia el futuro. Todos con una mirada hacia un horizonte que nos permita recuperar el tiempo de los conflictos y desencuentros para inaugurar nuevas etapas signadas por la convivencia pacífica, el compromiso social, y el afianzamiento de las instituciones democráticas, y, dentro de ellas, la construcción de un país próspero y moderno.

Así, también, la democracia nos permitirá elegir a los mejores para que la cultura del trabajo y el progreso sea guía permanente de las acciones políticas.