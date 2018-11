Reforzar la contención social en una coyuntura difícil

La decisión de reforzar la contención social con la apertura de Casa del Niño y de la sede del Programa Envión durante los fines de semana para garantizar también los sábados y domingos el almuerzo de chicos de distintos sectores de Trenque Lauquen (aunque en rigor la demanda no se incrementó desde su puesta en funcionamiento hace poco más de un mes) visibilizó ante una coyuntura difícil y que obviamente no se desconoce, una ínfima parte de las tareas y de la amplia cobertura que el Municipio, a través de la secretaría de Desarrollo Humano, viene llevando adelante desde diciembre de 2015 a la fecha.

“Se trata de acciones de trabajo concretas en un área sensible, que demanda prudencia y cuidado, proyectadas y ejecutadas de acuerdo a las características de su población”, explica Cristina Ferster, secretaria de Desarrollo Humano, en sintonía con la modalidad que el intendente municipal, Miguel Fernández, buscó imprimirle desde el comienzo de su gestión a las políticas de contención social.

n Acciones

Y entre esas acciones pueden enumerarse varias según un informe enviado a este medio por el Departamento de Prensa Municipal: n Programa Alimentario Municipal: 1.600 familias reciben en el distrito un bolsón mensual de productos alimentarios por familia. Pero la entrega de mercadería se reforzó para aquellas familias con alto grado de vulnerabilidad social, a las que se les suministra un bolsón semanal o quincenal de acuerdo a cada caso. Asimismo, en aquellas familias donde hay niños, personas con discapacidad y/o adultos mayores se incorporan alimentos con mayor grado nutricional, siguiendo la valoración de una nutricionista. Por otra parte, y ante la cercanía de las fiestas, los beneficiarios del Plan Alimentario Municipal recibirán en los próximos días una canasta navideña.

n Programa Invierno: 1.600 familias asistidas en este programa avalado por ordenanza municipal que consiste en la entrega de gas envasado y leña a núcleos familiares en estado de vulnerabilidad social.

n Plan Más Vida: Beneficia a 150 familias.

n Programa Incluir Salud: A 560 pacientes alcanza este programa de medicamentos, prótesis y accesorios, en conjunto con el PRODIABA y PROEPI.

n PAAC Celiaquía: Plan al que acceden 20 pacientes celíacos.

n Programa de Medicamentos Municipal: Entrega de medicamentos a personas de bajos recursos sin cobertura social, en su mayoría con patologías crónicas.

n Convenio con el Club de Leones por anteojos: Se llevan entregados 150 pares de anteojos a personas beneficiarias de pensiones no contributivas y pacientes hospitalarias.

n Programa de Mejoramiento Habitacional: Se creó a tal efecto la oficina técnica, evaluación y ejecución de obras, conexión de cloacas, instalaciones eléctricas, reparaciones de techos y todo aquello concerniente al mejoramiento de las viviendas.

n Programa Prohuerta: En forma conjunta con el INTA local se otorgaron 136 bolsas con semillas. Se suman a las entregadas desde la Secretaría de Producción y también a las de Salud Comunitaria en articulación con la oficina de Economía Social.

n Programas de Partidas Especiales: Dietas alimentarias, leche en polvo, pañales, frazadas, colchones, útiles escolares, artículos de limpieza e higiene personal y juguetes, entre otros.

n Trasporte de Pasajeros: Se realizan en micros municipales tres viajes por semana a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata, siendo 10.080 los pasajes sólo en este año para cubrir turnos de salud en hospitales y centros de mayor complejidad. Además se compran pasajes de micros de línea para cubrir las urgencias y turnos en fechas no cubiertas por el micro municipal, y lo mismo sucede cuando el destino es Bahía Blanca, sede de derivación de pacientes de PAMI, y La Pampa.

n Tramitaciones sin cargo ante el Registro Civil: De acuerdo a ley vigente, DNI, renovación, duplicados, partidas de nacimiento, entre otros.

n Actualización del Padrón de Beneficiarios de la Tarifa Social de Energía Eléctrica: Realización de encuestas e informes sociales para la Tarifa Social. También los sepelios sociales para aquellas personas que no hacen los aportes sociales a la Cooperativa Eléctrica de Trenque Lauquen.

n Eximición de Impuestos: Trámites realizados a personas jubiladas, pensionadas y con discapacidad, según ordenanza municipal vigente.

n Informes Sociales: Realización de los mismos a fines de obtener las escrituraciones sociales ante Escribanía General de Gobierno.

n Censo y Relevamiento Habitacional: Ya se hizo y permitió obtener datos cualitativos y cuantitativos en relación a la necesidad de viviendas (discriminados en grupos: familias numerosas, discapacidad, situaciones de emergencia) con un total de más de 2.500 familias incluidas en este encuadre.

n Plan Abuelos: Ingreso y renovaciones de comodatos al programa de viviendas de este plan.

n Inscripción y Control de Documentación: Para el registro de entidades de bien público.

n Encuestas Socioeconómicas: Para la gestión y otorgamiento de planos normalizados (viviendas y pymes de acuerdo a ordenanza municipal vigente).

n Subsidios por Asistencia Inmediata: Evaluación y gestión de subsidios para responder a necesidades emergentes.

n Cobertura Alimentaria los fines de semana: Teniendo en consideración que los niños, niñas y adolescentes integran uno de los grupos de mayor vulnerabilidad, se dispuso hace poco más de un mes la apertura durante los fines de semana y feriados de dos comedores, uno en Casa del Niño y otro en la sede del programa Envión. Asisten un promedio de 30 y 20 chicos por día respectivamente. En ambos lugares, además del almuerzo, se brindan actividades recreativas.

n Entrega de viandas: Se lleva a cabo en forma diaria a las personas adultas mayores autovalentes y personas que se encuentran bajo curatela oficial y son requeridas mediante oficio judicial. Hoy se benefician 43 personas.

n Implementación del Banco de Tareas: Ante la mayor demanda de solicitud de empleo, y con el objetivo de dignificar a las personas con quienes trabajamos en el día a día, fomentado simultáneamente la Cultura del Trabajo, se puso en marcha este programa que tiene dos modalidades.

n Niñez y familia

En Niñez y Familia está el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que se encuentra conformado por un Coordinador, un abogado, una Lic. en Psicología, una Lic. en T. Social, una promotora de salud y un personal administrativo.

Durante el transcurso del corriente año desde allí se dio inicio a 30 expedientes que se suman a los 852 comenzados en años anteriores y que se encuentran en etapa de seguimiento. También abordó 181 casos de niños, niñas y adolescentes con Derechos Vulnerados y realizó 1522 intervenciones, solicitando a la Justicia 8 pedidos de adaptabilidad.

Se trabaja de manera permanente con la secretaría de Salud, y a través de ésta con los distintos Centros de Referencia y el Hospital Municipal, brindando una intervención compleja en el ámbito de la salud. Y otro tanto se hace con entidades intermedias, como por ejemplo Anín.

n Jardines Maternales: Seis jardines en planta urbana, uno en Treinta de Agosto y otro en Beruti, con una matrícula total de 617 niños.

n Casas del Niño: Tiene dos sedes, una en la cuidad cabecera de Trenque Lauqueny otra en la ciudad de Treinta de Agosto -El Corazón de los Niños- con un total de 220 niños.

n Centro de Día para Adolescentes “Cumpliendo Sueños”: Trabaja con la metodología Barrios Adentro, interviniendo con jóvenes con problemas de adicción y/o conflictos con la Ley Penal Participan a ese centro más de 30 jóvenes, teniendo como ejes la Libertad, Identidad Cultural y Expresión.

n Programa Envión: Se suma al trabajo realizado del programa anterior, con una asistencia de 145 jóvenes que participan de los distintos talleres.

En ese marco se creó el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del niño, estando conformado por representantes de las distintas áreas del ámbito municipal vinculadas con la problemática, como así también representantes de instituciones locales. Y en el mismo sentido el Municipio posee un Consejero en el Consejo Provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.

n Hogar Convivencial Pequeño Hogar: Albergan a niños y niñas entre 0 y 12 años que se encuentran con medidas de abrigo, dictada por organismo competente o en estado de adaptabilidad. Actualmente hay ocho niños/as.

El segmento de Juventud también está contemplado en diversas acciones, con residencias, becas y participación activa: Residencia estudiantil La Plata, 22 beneficiarios; Residencia Estudiantil CABA, 12 beneficiarios; Residencia estudiantil Trenque Lauquen, 16 beneficiarios de la zona; Créditos Universitarios, 23 beneficiarios; Asesoramiento e Inscripción online en el programa Progresar a 80 jóvenes y Presupuesto Participativo Joven en el cual, en su primera edición, votaron 2.300 jóvenes de entre 12 y 18 años.

n Violencia de género

En otro de los problemas acuciantes de la sociedad, la Violencia de Género, desde el municipio también se vienen implementado políticas firmes, trabajando en forma conjunta con Seguridad -Comisaría de la Mujer y la Familia – y Justicia. En este sentido: Fue creada una Oficina de Violencia de Género en Treinta de Agosto; se implementó la utilización del botón antipánico; se firmó el Convenio de Adhesión al Sistema Integrado Provincial, creado por resolución de la Secretaría de Derechos Humanos nº 403/16 y modificatorias; se obtuvo el Fondo Especial de Emergencia de Víctimas de Violencia de Género y se planea inaugurar en los próximos días el Hogar de Atención Integral a Víctimas de Violencia.