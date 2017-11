Reforma laboral: puntos rechazados y expectativa en torno a los pasos a seguir

Mientras distintos medios y sectores señalaban ayer que el gobierno nacional y la CGT acordaron cambios para una reforma laboral ya definida, dándole luz verde a un proyecto de ley que se enviaría al Congreso hoy, dirigentes gremiales locales afirman que todavía hay cuestiones a estudiar y que no estaría todo listo aún.

Medios como La Nación apuntaron que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se reunió con la conducción de la CGT y resolvieron eliminar algunas modificaciones a la ley de contrato de trabajo, como la que igualaba los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado, y que así se pactó un acuerdo “después de una semana de tensas negociaciones” entre Triaca y la cúpula de la central obrera para modificar una serie de puntos clave que alteraban el sentido de la Ley de Contrato de Trabajo y que significaban una pérdida de derechos para los trabajadores.

En tren de “bajar los costos laborales y ganar en competitividad”, la gestión de Mauricio Macri avanzó en un borrador de 145 artículos que fue el que se cotejó en estos últimos días y a partir del que desde la Casa Rosada habrían debido dar marcha atrás en ítems como el que igualaba los derechos y las obligaciones del empleador y del empleado, y la exclusión de las horas extras y comisiones del cálculo de las indemnizaciones.

N Pasos a dar

De todas formas, “no todo está definido aún, y el paso decisivo se dará en el ámbito legislativo”, se remarcó desde algunos gremios locales.

Y en este marco, tras una reunión a nivel nacional de la UOM, el secretario general de la Unión Metalúrgica a nivel local, Alberto Barrios, señaló que de los 145 puntos del proyecto inicial el gremio sólo estuvo de acuerdo con dos, referidos a licencias y trabajo infantil. “El resto lo rechazamos de plano. Pero eso no quiere decir que no sigamos dialogando. Por los medios se vio que hay un acuerdo ya firmado, pero no es así. Ni siquiera ha ingresado al Congreso”, dijo, e hizo referencia a que justamente en algunas cuestiones el gobierno habría debido dar marcha atrás respecto de lo que planteó inicialmente.

Barrios también dijo que hay un tema puntual que a los gremios les preocupa, “que es el derecho laboral”. “Ahí los gremios no vamos a ceder. Después se puede negociar y llegar a algún acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay trabajadores en el mercado informal y otros que no tienen laburo. Me parece muy bien que se integren. Estamos de acuerdo. Pero hay que ver en qué forma. Nosotros ya tenemos la experiencia de la flexibilización en los ’90 y sabemos que no dio resultado”, marcó, agregando que otros cambios propuestos involucran las indemnizaciones y las horas extra.

Con todo esto, el dirigente habló de “derechos de los trabajadores conseguidos que no se pueden perder”, pero aclaró que “hay una CGT que negocia y se estará a la expectativa de ver cómo se define la situación”.

N “A largo plazo”

Desde el ámbito del Sindicato de Empleados de Comercio, María Luján Persani contó que el gremio tuvo una reunión hace unas semanas donde se entregó a los referentes zonales el ya conocido borrador para que puedan leerlo y se pueda ir analizando, y también se señaló que “los puntos van a ir siendo consensuados muy de a poco, ya que se cree que recién en 5 años va a estar para aplicarse todo”.

Con esto, la dirigente sostuvo que “algunos creen que se trata de algo que se va a aplicar enseguida, pero según han marcado es más a largo plazo”.

N “En alerta”

En tanto, Cristian Taday, desde el Sindicato Gráfico, indicó que en dicho ámbito no están de acuerdo con algunos puntos que está solicitando el gobierno sobre temas que afectan al trabajador, aunque el tema está en manos de los dirigentes de la CGT. “Hay algunos puntos que se cuestionan porque no se quiere que se afecte al trabajador, que se pierdan derechos adquiridos. En algunos puntos se puede ceder, pero se está negociando”, dijo.

Con todo esto, Taday también destacó que la dirigencia de su ámbito se mostró “en alerta y movilización por este tema”.

N Coletazos

Mientras que desde el gremio docente UDOCBA María José André destacó que en principio “la reforma no afectaría directamente a los docentes de su ámbito porque no toca el plano público, sino que las leyes laborales a reformar tienen que ver con lo privado, aunque puede haber de todas formas algún coletazo que impacte en los estatutos docentes”.

Además, la educadora señaló rechazar “categóricamente” el proyecto remarcando que “hay derechos adquiridos que no se deben perder”.