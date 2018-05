Reducen a la mitad jornada laboral en avícola de Roque Pérez para evitar despidos

“Los dueños siguen sin aparecer, pero accedieron a que otras firmas usen las instalaciones para faenar pollos”, explicó a DIB el delegado gremial en la planta, Alexis Coria. En tanto, la propuesta incluye una reducción a la mitad de la jornada laboral para evitar despidos. “Aceptamos reducir los turnos y trabajar cuatro horas. Es una medida desesperada, pero no nos queda otra opción”, lamentó.

Es que según Coria, en una localidad pequeña como Roque Pérez, que tiene poco más de 12.000 habitantes, será muy difícil conseguir un nuevo trabajo. “La necesidad de la gente se nota, sobre todo en una localidad tan chica que depende en gran medida de esta empresa”, indicó. “Aceptamos esta propuesta aunque sea para tener un plato de comida, porque si no, no hay otra propuesta más que esperar y estar sin trabajo. En el pueblo no hay nada”, agregó.

Coria señaló que tuvieron que despejar las instalaciones tras una orden del Ministerio de Trabajo. “Nos dijeron que nos iban a mandar a Gendarmería si no nos movíamos. Viajamos a La Plata y no obtuvimos respuestas”, indicó.

La situación de la planta avícola encendió las alarmas a nivel provincial desde el lunes cuando los trabajadores, que venían cobrando sus salarios entre tres cuotas desde hace dos años, paralizaron la planta por falta de pagos.

A raíz de esta situación, varios legisladores se hicieron eco de la problemática y reclamaron una solución a los gobiernos bonaerense y nacional. “700 trabajadores de la avícola Criave reclaman el pago del salario. 1000 trabajadores de Cresta Roja suspendidos”, escribió en su cuenta de Twitter, Marisol Merquel, vicepresidenta de la Cámara baja bonaerense.

“Acá, lo que tiene cambiar también son las condiciones macro que ahogan a la industria avícola, como la baja de retenciones al trigo y al maíz, el aumento del dólar y de las importaciones, y la caída del consumo de las clases populares”, dijo por su parte el diputado provincial César Valicenti, de Unidad Ciudadana, que siguió de cerca el conflicto. (DIB) MCH