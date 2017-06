Redes sociales: competencia desleal para comercios locales

La proliferación de sitios de compra y venta de artículos a través de internet (sobre todo en redes sociales como Facebook) se han convertido en una amenaza para los comercios locales que reclaman un control más estricto de dichas actividades por parte de las autoridades.

Así lo señaló el titular de la Cámara de Comercio local, Ricardo Sacco quien sostuvo que “se trata de competencia desleal para los comerciantes que cuentan con un local y deben pagar todos los impuestos”.

Y si bien consideró que es difícil controlar una actividad irregular como ésta “si hay voluntad se puede hacer un control más estricto”.

n Comercio informal

En este marco Sacco indicó que “en el último tiempo se ha visto que este tipo de comercio informal va ganando terreno e internet es una herramienta que posibilita esto”

Sin embargo Sacco reconoció la utilidad de la red para la actividad comercial formal “es algo que desde la Cámara se fomenta y continuamente se pide a los comerciantes que se adapten a estos cambios que trajo internet”.

Y agregó que “la posibilidad que le da a internet a los comercios es la de tener una especie de doble vidriera, es decir poder exhibir sus productos en el local y además llegar a más gente a través de las redes”.

Al respecto recordó que “por medio de una iniciativa del Nucleamiento Empresarial del Noroeste, con el sitio web “Hago mis Compras” que permite a los comerciantes asociados de las cámaras de comercio vender sus productos en una vasta zona territorial de la provincia, es un reflejo de este incentivo que se le quiere dar a la red”.

n Ilegal

Pero más allá de ser un canal utilizado para fomentar las ventas, el problema de internet y las redes sociales según Sacco es que permiten la venta “ilegal” de productos y genera una competencia “desleal” con los comercios que cuentan con locales habilitados para la actividad.

“Desde la Cámara hemos criticado y denunciado a través de una aplicación de CAME (Argentina Ilegal) casos de venta por redes sociales que no contaban con ninguna habilitación ni permiso para desarrollar una actividad comercial”.

En este sentido reiteró que “esto sin ninguna duda perjudica a los comercios que están en regla ya que en su mayoría las ventas por redes sociales no pagan ningún impuesto y eso genera una competencia desleal con quien tiene todo en regla”.

Pero la mayor preocupación según Sacco se da en los rubros de indumentaria y comestibles: “En primer lugar porque es un riesgo para la salud porque no se sabe si los productos pasaron algún control bromatológico por ejemplo. Y en lo que refiere a indumentaria también es preocupante porque es un rubro en el cual hay mucha venta informal”.

n Controles

Asimismo Sacco sostuvo que “se ha pedido al municipio, AFIP y ARBA que haga más controles de esta actividad porque hay muchas quejas de los comerciantes que pagan todos los impuestos para mantener un local y no pueden competir de igual a igual con aquellos que venden por internet”.

En este sentido comparó el comercio a través de las redes sociales con la venta ambulante: la única diferencia es que internet potencialmente llega a más clientes.

Por otra parte Sacco reconoció que si bien el control de la actividad no es fácil “si se pone voluntad desde el municipio, ARBA y AFIP se puede hacer porque siempre hay un número de teléfono o una dirección para rastrear a quien ejerce la actividad comercial de manera irregular”.