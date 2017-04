Récord de robos para una comerciante local

Impotencia, bronca y resignación son las palabras más pronunciadas por Mirta Segado en su charla con La Opinión. Y después de escuchar lo que tiene para contar, uno logra mínimamente ponerse en su lugar. Claro que no es lo mismo. Uno no es comerciante, ni mucho menos fue asaltado 6 veces en el lapso de seis años. Para los amantes de las estadísticas, un robo cada 12 meses. Pero a Mirta, los datos fríos no le preocupan. Si la preocupa volver a ser víctima de robo de los mismos delincuentes que según aseguró “son menores y nadie les hace nada”.

Al respecto Mirta manifestó que “si nadie hace algo con estos chicos vamos a terminar muy mal”.

En diálogo con La Opinión, Mirta explicó que “el negocio lo tengo en Carmen Granada y Tte. Gral. Uriburu, hace 6 años que soy comerciante. Antes lo tenía en Rivadavia y Llambías y ahí también me robaron tres veces. Y acá ya tres veces también. Y siempre son menores”.

En este sentido aseguró que “la verdad es que lo que más impotencia te da es porque sabes quiénes son. Te roban y después vienen a comprar como si nada y todo el barrio está preso de estos menores porque hasta ahora te entran y te roban pero no se qué más pueden llegar a hacer”.

Y reiteró que “es indignante la bronca y la impotencia que genera esta situación”.

En cuanto a las medidas de seguridad implementadas en su negocio la vecina indicó que “parece que nada es suficiente porque uno coloca rejas, candados, alarmas, cámaras y la verdad es que no sirven para nada”.

En este sentido reiteró que “es como que vos estás preso, gastás lo que no tenés para estar seguro y no pasa nada porque vienen estos ‘pendejos’ te roban y después salen como si nada. Deberían encerrarlos en algún lugar donde aprendan los valores de la vida que justamente no son robar. Pero así estamos”.

La vecina además señaló que lo más grave no es la pérdida material ya que aseguró que “es más complicado porque lo que te roban es tu tranquilidad. Y eso es algo impagable”.

Sin embargo reconoció que lo material también duele: “Lo poco que me sacan para mi es mucho porque yo vivo de esto y es un negocio muy chiquito, de barrio.”

Además aseguró que de la media docena de robos que sufrió “el peor fue uno en el cual entraron con un arma, después uno hace la denuncia pero no sirve para nada porque te dicen que son menores, que ya van a crecer. Igualmente no es algo contra la policía, contra ellos no tengo nada que decir porque al ser menores se les cagan de risa”.

Y agregó que “yo ahora estoy pensando en poner alarmas. Pero lo peor de todo y lo que mas bronca te da es que vos sabes quiénes son”.

Por otra parte Mirta contó que la madrugada del último robo del que fue víctima “los mismos ladrones quisieron entrar en tres lugares antes. Y nadie llamó a la policía. La gente no se mete. Vienen después y te dicen que escuchaban golpes pero no hacen nada. Y eso te da más rabia”

Por otra parte aseguró que “acá hasta que no le toque a un juez o a un fiscal no va a pasar nada. Y a mi nunca me dijeron señora venga a la comisaría aunque sea para saber quiénes son y que salga de la boca de ellos”.

Y en su indignación la vecina preguntó: “¿Cuánto más van a dejar que sigan robando, que te saquen la tranquilidad y que se metan en tu casa es lo peor que te puede pasar. Y el miedo te puedo asegurar que te queda para siempre.”

En este sentido agregó que “además imaginate que te roben seis veces como me pasó a mi y que además siempre sean menores y nunca hagan nada. Y vos sabes que andan libres y que te puede volver a pasar otra vez”.

Además reiteró que “este negocio es de la familia, vienen mis hijos, mis nietos y uno anda con miedo. La rabia que tengo es mucha porque no se hace nada y además de todo eso tengo que poner más seguridad”.

Por último remarcó que “es necesario que se haga algo con esta situación porque vamos camino a terminal muy mal. Todos los días te enterás que roban bicicletas, motos y el barrio lo sabe pero nadie hace nada”, concluyó.