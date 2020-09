Récord: 4 millones de argentinos compraron dólares en mercado oficial

Durante agosto, 4 millones de personas compraron dólares en el mercado oficial de la Argentina, casi el 10 por ciento de la población. Se trata de un número récord y uno de los motivos del último cepo que aplicó el Banco Central de la República Argentina.

Los datos surgen del informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, que mensualmente publica la autoridad monetaria. “Casi 4.000.000 de individuos compraron billetes mientras que 95.000 vendieron, con compras y ventas per cápita por US$ 193 y por US$ 191, respectivamente”, señaló el escrito.

A partir del 16 de septiembre, a los efectos de “priorizar la asignación de divisas a la recuperación del crecimiento económico y el empleo”, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante Resolución General 4815/2020, estableció un mecanismo de percepción a cuenta del pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del 35 por ciento para las operaciones de formación de activos externos (FAE) de personas humanas y las compras con tarjetas (débito y crédito) en moneda extranjera.

En el mismo sentido, el BCRA estableció que a partir del 1 de septiembre de 2020 los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito se tomarán a cuenta del cupo mensual (Comunicación “A” 7106). (DIB)